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王定宇日前遭游淑慧嘲諷 今反擊指游發言有「低能化」現象

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
王定宇今天引用媒體報導游淑惠的發言反擊。記者周宗禎／翻攝王定宇臉書
王定宇今天引用媒體報導游淑惠的發言反擊。記者周宗禎／翻攝王定宇臉書

民進黨立委王定宇日前在臉書發文「做了一個夢」質疑BNT疫苗有過期問題，遭國民黨台北市議員游淑慧嘲諷「一個立委只會做白日夢，還總愛把白日夢拿出來說，應該做做智能或心智檢驗？」王定宇今天引述媒體報導內容反擊，指游淑慧發言有「低能化」現象，並質問是因為「政治立場」造成的症狀？或是本來就是如此？

王定宇日前在臉書表示，他做了一個夢，夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的「BNT」疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」。游淑慧在臉書嗆，一個立委只會做白日夢，還總愛把白日夢拿出來說，應該做做智能或心智檢驗？或許住回立院宿舍，睡眠品質不好，才會常做夢。游淑惠還酸王定宇「能不能夢一下AZ？」

今有媒體報導稱，游淑慧發文表示疫苗捐贈何需取得原廠授權書，並稱衛福部「那裡有規定要原廠授權書的文字」....，王定宇質疑只要是捐贈，國家就不用管「來源是否為真」、「疫苗是否為真」？

王定宇在臉書發文表示，這位真的主張「疫苗」...要注射到人體內的「疫苗」...只要是捐贈，國家就不用管來源是否為真、疫苗是否為真。請問這種低能化現象，是因為「政治立場」造成的症狀？或是本來就是如此？

王定宇引述媒體報導「許多企業和民間團體表達想自行採購或捐贈武漢肺炎疫苗，不過中央流行疫情指揮中心指目前沒有單位真的有疫苗到貨證明，唯一遞件申請的永齡基金會也缺少原廠授權」；並指游淑慧發文稱，捐贈何需取得原廠授權書，並稱衛福部「那裡有規定要原廠授權書的文字」。

國民黨台北市議員游淑惠日前嘲諷王定宇的「做夢」貼文。圖／本報資料照片
國民黨台北市議員游淑惠日前嘲諷王定宇的「做夢」貼文。圖／本報資料照片

疫苗 王定宇 游淑慧

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