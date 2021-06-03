王定宇日前遭游淑慧嘲諷 今反擊指游發言有「低能化」現象

民進黨立委王定宇日前在臉書發文「做了一個夢」質疑BNT疫苗有過期問題，遭國民黨台北市議員游淑慧嘲諷「一個立委只會做白日夢，還總愛把白日夢拿出來說，應該做做智能或心智檢驗？」王定宇今天引述媒體報導內容反擊，指游淑慧發言有「低能化」現象，並質問是因為「政治立場」造成的症狀？或是本來就是如此？

王定宇日前在臉書表示，他做了一個夢，夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的「BNT」疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」。游淑慧在臉書嗆，一個立委只會做白日夢，還總愛把白日夢拿出來說，應該做做智能或心智檢驗？或許住回立院宿舍，睡眠品質不好，才會常做夢。游淑惠還酸王定宇「能不能夢一下AZ？」

今有媒體報導稱，游淑慧發文表示疫苗捐贈何需取得原廠授權書，並稱衛福部「那裡有規定要原廠授權書的文字」....，王定宇質疑只要是捐贈，國家就不用管「來源是否為真」、「疫苗是否為真」？

王定宇在臉書發文表示，這位真的主張「疫苗」...要注射到人體內的「疫苗」...只要是捐贈，國家就不用管來源是否為真、疫苗是否為真。請問這種低能化現象，是因為「政治立場」造成的症狀？或是本來就是如此？