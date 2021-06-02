【即時短評】民怨的大浪蔡政府準備好了嗎？

國內疫情發燒以來，有媒體今天公布了最新的民疫調查，無論從ETtoday或是蘋果的民調，都能清楚看到民眾對執政團隊以及流行疫情指揮中心指揮官陳時中的不滿。但是，疫情熾熱的雙北，以及數度可能釀成更大災情的台中，卻都因為市長採取積極果斷作為，而能將疫情有效壓制，在民調中獲得顯注回應。民調不僅看出了民心向背，也敲響政治人物的警鐘。

以雙北而言，侯友宜、柯文哲兩位市長在疫情惡化的第一時間都採取迅速有效作為，以宣布疫情進入第三級警戒以及高中以下各級學校停課而言，都較中央來的早，也控制了疫情的擴散。使得兩市沒有因為是疫情的重災區就引起民眾反感，侯友宜的民調仍和上次的調查一致，穩居第一；柯文哲則從上次的第6名上升為第2名。

令人注意的是，台中市長盧秀燕此次一口氣從原本的榜外第14名，一次躍進榜內成為第7名，且成為前10大政治領袖裡的唯一女性。仔細觀察，儘管盧秀燕以往在對抗空汙上頗為積極，都不若此次疫情的處置讓市民有感。

台中市在此次疫情中不是沒有經歷過危機，從朝陽科大女學生歡唱染疫，以及泰安國小附設幼兒園、北屯家族群聚染疫事件，原本疫情都可能如星火般燎原，但是盧秀燕在第一時間前往熱區設立前進指揮所擴大篩檢，讓疫情迅即獲得壓制。至今天為止，台中市新增個案僅剩3例，這些都讓民眾看在眼裡，自然也就呈現在民調中。

從蘋果的網路民調也可知，有超過6成民眾都對蔡英文、蘇貞昌「非常不滿意」，陳時中也過半達53.3%，民眾對他們的不滿充分顯現。

從疫情發展分析，民眾最不滿的應該有兩件事，一是誰造成這次的疫情破口，很明顯的，指揮官陳時中讓機師居家檢疫變為3+11難辭其咎，他的排名從第5下滑到第10，而諾富特飯店的管理不佳，也讓桃園市長鄭文燦的排名由第3下滑至第8。

此外，民眾渴望接種疫苗保命，但政府至今拿不出解決辦法，使全體國人生活陷於停頓、生計大受影響，乃至親人失去生命。但是指揮中心和蔡總統不僅沒有為政策失誤道歉，還偏偏要把發展國產疫苗和全民救急綁在一起，甚至硬把尚未發展成功的疫苗講成7月就可施打，導致陰謀論四起。

在沒有疫苗可打之下，疫情何時能穩定，成為全民最大的疑惑，只要每慢一天，隨之而來的民眾生計無法維持、更多人染疫，以及死亡人數更多，都會累積更多的不滿，可預見民怨還將如大浪般一波波迎面襲來，蔡政府，你準備好了嗎？