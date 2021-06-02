護理師遭確診者砍傷 蔡英文電話連線表達歉意
新北市雙和醫院前天發生一起砍人事件，一名62歲洪姓男子因新冠肺炎確診被安排住在負壓隔離病房，竟揮刀造成三名護理師手部、腹部及背部受傷。蔡英文總統今天表示，她感到很心疼不捨，今天開完視訊會議後，她特別拜託開完記者會的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，幫忙代她前往探視受傷還在住院的兩位年輕護理師。
蔡總統說，主要是因為防疫期間，為了減少影響醫療院所防疫工作，她就避免前往，改用電話瞭解接受治療的情況。在電話中，她謝謝兩位護理師投入第一線防疫工作，也對護理師受傷表達歉意。
蔡總統說，醫護人員為了全國民眾的健康奮戰，保護醫護人員的職場和人身安全，政府責無旁貸，也是最優先的責任。任何攻擊醫護的暴力事件，一定會依法嚴辦。「同時，我們也會強化目前的警政和醫療單位的聯繫，並且特別加強醫療機構的安全以及秩序維護。」
蔡總統說，「所有因公染疫或受傷的醫護、警消、防疫人員，除了應有的慰問金和相關保險給付，我們也一定會提供最妥善的照顧。醫護人員為防疫拚搏，我們更應該落實防疫，減輕醫護的負擔。全民挺醫護，我們繼續一起加油。」
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