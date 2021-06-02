快訊

疫苗「大規模接種計畫」將展開 怎預約？到哪打？QA報你知

黃子哲：陳時中的雙標 「本島一命 離島認命」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不准離島快篩，根本是兩套標準。過去餐飲禁止內用，他說各地有不同情況，不見得要統一。圖／黃子哲提供
國民黨文傳會副主委黃子哲表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不准離島快篩，根本是兩套標準。過去餐飲禁止內用，他說各地有不同情況，不見得要統一。圖／黃子哲提供

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，立法院5月31日三讀通過紓困條例及預算修正案，而進入金門、馬祖、澎湖等「離島全面普篩」的附帶決議也經由朝野協商通過。但指揮中心隨即在1日深夜就撤銷離島的快篩令，完全把立法院的決議當塑膠，「陳時中部長的官威再大，也不能大過民意與人命！」

黃子哲指出，日前金門縣府二度發函給指揮中心，建請同意進入金門旅客必須持3日內陰性報告或實施入境快篩的措施，不料指揮中心不僅已讀不回，俟金門逕行快篩令後，竟下令予以撤銷。後來在外界的質疑與批評下，指揮中心再改為5個航站可設快篩站來執行「自願性採檢服務」，主要針對旅客自行評估14天內有症狀就要接受快篩，但該變通措施既無強制性也非普篩。

黃子哲表示，由於自願性採檢與地方的需求仍有落差，為避免疫情侵襲離島，立法院在審查紓困條例時，特別通過正式的附帶決議。要求指揮中心設快篩站，對入境旅客全面篩檢。

黃子哲表示，就在金馬澎再次宣布快篩令之際，陳時中也再搬出「傳染病防治法」第37條第3項相關規定，亦即該地方政府的防疫措施未依指揮官指示辦理，因此發函撤銷其公告。簡單說，就是因為「逆時中」，所以就將離島的快篩令給送終。陳時中先前還指出，撤銷快篩令，是怕各地跟進，破壞生活圈；連行政院長蘇貞昌也聲援說，不容許「國中有國的亂象」。

但黃子哲說，金馬澎是離島，醫療資源匱乏，面對疫情是更加脆弱與敏感。尤其既稱離島，當然與本島縣市的本質有所差異，疫情期間也難稱上是同一個生活圈。離島地方首長採行更加嚴格的防疫措施，情有可原也是因地制宜。

黃子哲更指出，陳時中不准離島快篩，根本是兩套標準。過去餐飲禁止內用，各縣市有不同規定，陳時中被問到全國是否需要統一時，他說各地有不同情況，不見得要統一。怎麼現在陳時中看不見離島的不同情況，需要不同的防疫措施?難道是因為金馬澎不是民進黨的執政縣，綠色是原諒的顏色，藍色就變成被晾在一旁的顏色？

黃子哲說，讓離島快篩，連立法院朝野政黨都做出決議，但陳時中依然故我，猶如太上皇，凌駕民意，藐視國會。如果「本島一命」，憑什麼陳時中要讓「離島認命」?奉勸陳時中懸崖勒馬，收回撤銷令。否則被傲慢與政治蒙蔽的陳時中，應該下台，再擋離島的防疫措施，就等同是在草菅離島的人命。

立法院朝野協商通過的附帶決議。圖／黃子哲提供
立法院朝野協商通過的附帶決議。圖／黃子哲提供

陳時中 黃子哲 立法院

延伸閱讀

陳時中傍晚親探視慰問 受傷護理師：不是你們的錯

陳時中指郭台銘買疫苗沒原廠授權書 郭辦將釐清資訊

監委要調查機組員「3+11」事件！陳時中曝原因：請見諒

影／企業捐疫苗！陳時中：郭董差原廠授權

相關新聞

監委要調查機組員「3+11」事件！陳時中曝原因：請見諒

本土疫情延燒，衛福部指揮中心放寬機組員「3+11」檢疫政策，被視為防疫破口，近期被爆出決策過程並無任何紀錄。指揮官陳時中...

連江縣長兒特權插隊打疫苗？ 陳時中：符合資格都可打

新冠肺炎疫情嚴峻，全台各縣市也都在積極爭取疫苗，疫苗瞬間成為國人關注的焦點，繼先前爆出國民黨前立委黃昭順遭質疑插隊打疫苗...

黃子哲：陳時中的雙標 「本島一命 離島認命」

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，立法院5月31日三讀通過紓困條例及預算修正案，而進入金門、馬祖、澎湖等「離島全面普篩」的附...

「疫情難纏但不要氣餒」蔡英文籲到市場賣場注意防疫

新冠肺炎本土疫情嚴峻，蔡英文總統今天在臉書上表示，拜託大家去傳統市場和賣場注意防疫。最近有許多確診案例，都有傳統市場或賣...

【重磅快評】是誰伸手接利刃？高端接股沒鬼我才不信

研發國產疫苗的高端疫苗連三天跌停，昨天傳出八大行庫買超近7000萬接股，國民黨團書記長鄭麗文質疑蔡總統在高端疫苗股價跌停...

國民黨團初步共識 全民普發1萬元紓困

立法院預計下週將召開臨時會審查紓困特別預算案，國民黨團今天進行分組會議討論。據了解，會中達成全民普發新台幣1萬元、免費施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。