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陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

「疫情難纏但不要氣餒」蔡英文籲到市場賣場注意防疫

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

新冠肺炎本土疫情嚴峻，蔡英文總統今天在臉書上表示，拜託大家去傳統市場和賣場注意防疫。最近有許多確診案例，都有傳統市場或賣場的足跡，說明了這兩類場所是現階段必須強化防疫的重點。

蔡總統說，今天本土確診案例的數量明顯增加，說明了疫情確實難纏，但不要氣餒，更不可以鬆懈。有三件事情，要拜託大家一起繼續努力：第一，拜託大家繼續堅持防疫指引。疫情還沒有穩定前，都不能大意；少出門、不群聚，做好自主健康管理，落實各項防疫措施，就是保護彼此最好的方式。

第二，蔡總統說，拜託大家去傳統市場和賣場注意防疫。最近有許多確診案例，都有傳統市場或賣場的足跡，說明了這兩類場所是現階段必須強化防疫的重點。請大家幫忙提醒家人和朋友，去傳統市場或賣場採買時，一定要配合實聯制措施，並小心保持社交距離，尤其，大部分的地方政府已經公布了傳統市場「分流採買」的措施，也要拜託大家體諒和遵守。

第三，蔡總統說，拜託大家一起支持第一線防疫人員。醫護、警消、防疫人員，都在疫情的最前線奮戰，都為大家承受著許多的風險，「我要請大家一起給他們支持和鼓勵。我也必須強調，任何的暴力攻擊和言語羞辱，都無助於克服疫情。政府絕不允許醫療暴力，該依法究辦的，絕不寬貸。對於因公染疫或受傷的醫護、警消、防疫人員，我們也一定會提供最妥善的照顧。疫情之下，人與人之間不該彼此對立，病毒才是我們的敵人。只有團結一致，才能更快控制住疫情，早一天讓生活恢復正常。」

疫情 傳統市場 社交距離

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