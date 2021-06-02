快訊

傳出嬌生只與政府機構談 國際佛光會這樣說

明有焚風！ 南投高溫飆38度、雙北等14縣市高溫特報

張榮味假釋出獄 張麗善：辛酸人生中的小滿足

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣前縣長張榮味5月31日假釋出獄，張的妹妹、縣長張麗善證實哥哥已返家，開心享受天倫之樂。記者陳苡葳／攝影
雲林縣前縣長張榮味5月31日假釋出獄，張的妹妹、縣長張麗善證實哥哥已返家，開心享受天倫之樂。記者陳苡葳／攝影

雲林縣前縣長張榮味因林內焚化廠收賄案被判刑8年，2018年7月10日入監服刑，法務部矯正署日前已核准假釋，台南高分院也裁定其付保護管束，他已於5月31日出監，昨天也以書面向地檢署執行科報到。他的女兒張嘉郡證實此訊，妹妹、雲林縣長張麗善說替哥哥開心，哥哥回來了可以重新調整腳步、放輕鬆生活，含飴弄孫享天倫。

張榮味2005年被雲林地方法院一審判有期徒刑14年，上訴二審改判無罪，更一審維持無罪，更二審判9年，更三審及更四審維持有罪判決，2018年7月5日台南高分院判刑8年，褫奪公權4年。

張榮味2018年入獄服刑，矯正署在上月核准假釋，台南高分檢署並向台南高分院聲請付保護管束獲准。雲林地檢署說，張上月31日假釋出獄，昨完成報到，現已轉至雲林縣觀護協會保護管束，而因疫情緣故，更生人現改為視訊報到。

張嘉郡今證實父親已返家休息，開心和家人團聚、享受含飴弄孫的家庭生活，很感謝各界關心；張麗善說，哥哥張榮味人生中有許多辛酸，如今假釋出獄，相信這是他「人生中的小滿足」。

許多親朋好友都知道張榮味已返家，張麗善說，張榮味有特別說他會配合雲林縣的防疫措施，改以視訊和大家聯絡感情，她大讚他是「超級好縣民」。

張榮味 假釋 張麗善

延伸閱讀

涉貪被判8年入監 前雲林縣長張榮味假釋出獄

雲林自購疫苗引爭議 張麗善：不限特定廠商

縣市長財產 徐榛蔚背債6千萬、張麗善存款少2千萬

雲林增2例確診 張麗善：非必要不要返鄉

相關新聞

監委要調查機組員「3+11」事件！陳時中曝原因：請見諒

本土疫情延燒，衛福部指揮中心放寬機組員「3+11」檢疫政策，被視為防疫破口，近期被爆出決策過程並無任何紀錄。指揮官陳時中...

連江縣長兒特權插隊打疫苗？ 陳時中：符合資格都可打

新冠肺炎疫情嚴峻，全台各縣市也都在積極爭取疫苗，疫苗瞬間成為國人關注的焦點，繼先前爆出國民黨前立委黃昭順遭質疑插隊打疫苗...

張榮味假釋出獄 張麗善：辛酸人生中的小滿足

雲林縣前縣長張榮味因林內焚化廠收賄案被判刑8年，2018年7月10日入監服刑，法務部矯正署日前已核准假釋，台南高分院也裁...

柯建銘：立院臨時會處理紓困4.0預算 盼18日前三讀

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在中常會報告指出，民進黨團最快4日提出召開臨時會處理紓困4.0特別預算、7日舉行談話會與朝...

國產疫苗陷炒股疑雲 聯亞官方持股1成憑空消失竟是誤植？

每天數百例新冠肺炎病例的爆發，引發國內對於缺疫苗的不滿。政府宣稱外購2000萬劑疫苗，至今到貨不過80餘萬劑，其中大半還來自COVEX。對民間自購疫苗，政府態度保留，甚至流於刁難掣肘，卻對2家尚未完成第二期臨床試驗的國內廠商大開綠燈，提前與其簽約各採購500萬至1000萬劑，引來社會強烈質疑執政團隊配合炒股的聲音。國產疫苗爭議延燒，昨天更傳出聯亞生技的官方持股莫名消失1成，...

【今日精摘】普吉島7月解封 打疫苗可觀光／大規模接種啟動「每周完成100萬劑」

•在新冠肺炎疫情衝擊全球之下，能夠出國旅遊是許多民眾的期盼。而泰國觀光局也宣佈，熱門的觀光旅遊勝地「普吉島」將於7月1日起，成為全泰國第一個針對「已經完整接種疫苗的外國旅客」開放的地區，並且歡迎外國觀光旅客回來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。