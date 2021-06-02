張榮味假釋出獄 張麗善：辛酸人生中的小滿足

雲林縣前縣長張榮味因林內焚化廠收賄案被判刑8年，2018年7月10日入監服刑，法務部矯正署日前已核准假釋，台南高分院也裁定其付保護管束，他已於5月31日出監，昨天也以書面向地檢署執行科報到。他的女兒張嘉郡證實此訊，妹妹、雲林縣長張麗善說替哥哥開心，哥哥回來了可以重新調整腳步、放輕鬆生活，含飴弄孫享天倫。

張榮味2005年被雲林地方法院一審判有期徒刑14年，上訴二審改判無罪，更一審維持無罪，更二審判9年，更三審及更四審維持有罪判決，2018年7月5日台南高分院判刑8年，褫奪公權4年。

張榮味2018年入獄服刑，矯正署在上月核准假釋，台南高分檢署並向台南高分院聲請付保護管束獲准。雲林地檢署說，張上月31日假釋出獄，昨完成報到，現已轉至雲林縣觀護協會保護管束，而因疫情緣故，更生人現改為視訊報到。

張嘉郡今證實父親已返家休息，開心和家人團聚、享受含飴弄孫的家庭生活，很感謝各界關心；張麗善說，哥哥張榮味人生中有許多辛酸，如今假釋出獄，相信這是他「人生中的小滿足」。

許多親朋好友都知道張榮味已返家，張麗善說，張榮味有特別說他會配合雲林縣的防疫措施，改以視訊和大家聯絡感情，她大讚他是「超級好縣民」。