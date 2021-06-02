民進黨：國際疫苗都在完成三期前申請緊急授權

民進黨發言人周江杰今天表示，「外國疫苗真的沒經過三期就緊急授權嗎？」此問題近期受關注，根據中央疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科李秉穎醫師昨天在接受訪問時清楚指出，疫情指揮中心說輝瑞、莫德瑞沒有完成第三期，這是對的。周江杰說，目前世界上的新冠肺炎疫苗，都在完成三期前就申請緊急授權，而不是正式授權。

周江杰指出，疫苗有關人民健康安全，政府必須以最嚴格標準來把關，而國外疫苗政府極盡所能的努力採購，國內疫苗也是努力研發、嚴格把關，應該正視國際上有關疫情、疫苗文件的事實，若以非國際官方資料來誤導民眾視聽，對疫情控制沒有任何幫助，甚至會造成影響。

針對國外疫苗受試人數是否真的比台灣少的質疑，周江杰表示，衛福部食藥署昨天新聞稿就指出，5月31日指揮中心記者會公布國際3大疫苗廠第1、2期臨床試驗人數，為廠商向美國、歐盟或台灣申請緊急使用授權時提供的數字，非所有臨床試驗總人數。而且，疫苗臨床試驗人數是一個不斷滾動式修正的數值，廠商為不同的研究目的，在取得緊急使用授權後，仍會持續執行額外臨床試驗，因此，疫苗研發過程會累積多項試驗，持續追加試驗人數。

周江杰指出，食藥署這樣清楚的事實說明，就是不希望國人被特定政黨、政治人物誤導，拿後續滾動的三期試驗人數，來混淆國際疫苗在二期試驗階段獲得緊急授權時的試驗人數，來扭曲事實。且昨天媒體查證報導，國內病毒專家、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如從國外已經發表的莫德納第二期研究論文中，也可以看到，其二期試驗的收案人數也是600多人，證實陳時中所提的國際數據是沒有問題。

周江杰表示，國民黨連續幾天一直用錯誤資訊來誤導國民對國產疫苗的觀感，但明明去年國民黨立委蔣萬安及前立委陳宜民舉行記者會，大力支持國產疫苗，說政府應該要提供更多預算、支持疫苗研發縮短時程、加速程序、減少臨床試驗人數，為何國民黨完全忘記過去自己說過的話，說話前後矛盾，難道國民黨這樣政治操作，就是要打擊防疫團隊嗎？