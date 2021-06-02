確診者「好想衝出去」護理師籲：明訂禁帶危險物入院

日前一名住新北市雙和醫院的新冠肺炎確診病患因情緒不穩想出院，砍傷前來阻止的3名專責病房護理師，讓護理人員蒙受身、心靈的巨大傷害。台灣私立醫療機構護理業務協進會顧問楊麗珠表示，盼指揮中心規定，疫情期間，專責病房病人不得攜帶危險物品，並在入院治療前予以檢查，維護醫護人員安全。

近來國內疫情日益嚴重，醫護團隊穿著密封的防疫裝備，濕透了衫、壓皺了臉，勇敢站上戰役第一線，堅守需要照護的民眾，卻發生雙和醫院護理人員遭確診病患攻擊的暴力事件。為此，台灣私立醫療機構護理業務協進會發布「反暴力、護您.我─悍衛護理執業尊嚴及權益」聲明。

台灣私立醫療機構護理業務協進會理事長張淑真強調，專業護理師都瞭解確診者及家屬的害怕與不安，但絕不容許不理性、不尊重的語言及暴力，影響護理人救治、照護病人的工作。

張淑真也是彰化基督教醫院護理部主任，她表示，最近陸續發現有許多確診病人情緒不穩，有的患者住院10天以上，因無法抽菸，情緒煩躁不安，甚至反應「好想要衝出去」，讓護理人員擔心不已，醫院今天將就醫療暴力事件，討論內部流程，避免院內硬體設施被用作攻擊器，保護醫護安全。

楊麗珠則表示，確診者入院隔離後，通常只會有一位主要負責的護理師，若是遇到不理智的病人，常常無力面對，令人擔心。她表示，盼指揮中心可規定疫情期間，專責病房病人不得攜帶危險物品，並要在入院治療前予以檢查，維護醫護人員的安全。

此外，張淑真也呼籲，政府與社會大眾需重視確診者與醫護人員身心問題與健康，全力治療受傷護理師及其後續復原，並建立關懷醫療團隊、病人家屬的安全管理機制。