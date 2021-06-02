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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

監委要調查機組員「3+11」事件！陳時中曝原因：請見諒

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠陳雨鑫許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心6月2日14:00記者會出席名單，第一排由左到右為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部常務次長林全能，第二排由左到右為發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞 。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心6月2日14:00記者會出席名單，第一排由左到右為衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、經濟部常務次長林全能，第二排由左到右為發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞 。記者謝承恩／攝影

本土疫情延燒，衛福部指揮中心放寬機組員「3+11」檢疫政策，被視為防疫破口，近期被爆出決策過程並無任何紀錄。指揮官陳時中曾在指揮中心記者會表示會對此事負責，今天被媒體詢問當時為何沒有會議紀錄，他回應，目前會議很多，往往開完會就要趕著批公文，還請監委見諒。

監察院今上午發新聞稿指出，監察委員浦忠成及蘇麗瓊已申請調查，這次本土疫情爆發，是否與究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關，及決策過程為何沒有會議紀錄及參與人員，並認為過程有無符合傳染病防治法等規範。

陳時中於下午記者會回應，疫情發生一年多來，每天會議很多，會後就要忙著批公文，沒辦法要求每一場會議都要有紀錄，在行政作業上有不完備之處，還請監委見諒，並表示仍會根據開會內容執行防疫作業。

疫情 記者會 陳時中

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