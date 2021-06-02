監委要調查機組員「3+11」事件！陳時中曝原因：請見諒

本土疫情延燒，衛福部指揮中心放寬機組員「3+11」檢疫政策，被視為防疫破口，近期被爆出決策過程並無任何紀錄。指揮官陳時中曾在指揮中心記者會表示會對此事負責，今天被媒體詢問當時為何沒有會議紀錄，他回應，目前會議很多，往往開完會就要趕著批公文，還請監委見諒。

監察院今上午發新聞稿指出，監察委員浦忠成及蘇麗瓊已申請調查，這次本土疫情爆發，是否與究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關，及決策過程為何沒有會議紀錄及參與人員，並認為過程有無符合傳染病防治法等規範。

陳時中於下午記者會回應，疫情發生一年多來，每天會議很多，會後就要忙著批公文，沒辦法要求每一場會議都要有紀錄，在行政作業上有不完備之處，還請監委見諒，並表示仍會根據開會內容執行防疫作業。