企業偷跑快篩釀職護出走 學會喊話四項訴求

本土疫情持續延燒，不少企業盼採購快篩試劑確保員工安全，中央日前雖允許企業快篩，原則應由醫事人員執行，且雇主應事前應備妥安置場所，但相關細節還尚未公布，部分單位就要求職護配合執行採檢與施打疫苗。因此，有職護反應，若不配合公司採檢工作，會遭貼「配合度差」的標籤，甚至受到處置甚至面臨解雇，已有不少職護陸續提出辭職。

台灣職業健康護理學會理事長王紫庭為此對中央提供四項訴求，首先，不贊成勞工健康服務護理人員（職護）在企業執行採檢工作，建議企業與醫療機構合作執行快篩；其次，請中央訂定「企業與醫療機構合作執行快篩之工作指引或計畫」，並提供可以協助的醫療機構給企業參考。

王紫庭說，第三協助職護盡快可以施打疫苗，降低因服務企業勞工而暴露染疫之風險；最後尊重勞動權益，保障職護工作安全與健康。

對此，媒體於疫情記者會詢問指揮官陳時中，有關職護被要求負責企業快篩時，若是偷跑是否有罰則？如何保障職護安全？他僅指出，企業做快篩只要是使用的是食藥署核的器材，執行者是醫事人員，與醫療機構合作就不會有問題。

●台灣職業健康護理學會聲明如下：