蔡英文再次聲明：財產申報都有紀錄 勿抹黑國產疫苗

民進黨主席、蔡英文總統今天在民進黨線上中常會表示，近來有一系列對國產疫苗而來的抹黑攻擊，因此要再次嚴正聲明，相關的財產申報都清楚記載，並且可以公開查核，我們歡迎最嚴格的檢驗，只要拿出證據，一定從嚴查辦。

蔡英文表示，疫情期間，請不要製造社會的對立，更不需要有這麼多的政治操作，這對和時間賽跑的研發和防疫人員來說是打擊，對於防疫一點也沒有幫助。

蔡英文指出，這波疫情來得又快又急，一度確診數快速升高，因此全國提升到三級警戒。這些狀況，對大家的生活和整體經濟，確實都帶來衝擊；這段時間中央和地方全力投入防疫，但在防疫政策上，社會上也出現許多不同的意見，可以理解大家的不安和焦慮，但是要拜託國人，務必配合指揮中心的指引，執政團隊也會全力以赴。

蔡英文說，民進黨是執政黨，人民的不安，大家當然要承擔起來，窮盡一切辦法來解決，這就是執政的責任，「每一個確診數字都是一位同胞，無論病況輕重，我們都要全力讓大家恢復健康」。

蔡英文表示，民間團體及企業協助疫苗的供應，政府已經成立專責窗口來聯繫，目前相關的工作，也已經在進行中，如果有明確訊息，也會跟國人報告。這幾天，有護理師遭到攻擊，也有人對指揮中心的防疫人員有一些羞辱的語言，要拜託大家，千萬不要這樣做。暴力攻擊、言語羞辱，都無助於克服疫情。

蔡英文指出，緊接著新一波的紓困工作馬上要啟動，希望全體黨公職，能夠扮演好國民溝通者的角色，大家不僅要反映民意，也要去解釋，讓人民理解政府在規劃紓困方案的時候，必須有許多考量；但無論如何，大家目標是全力、及時地幫助所有受到衝擊的國民和產業。