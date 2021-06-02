蔡英文：對醫護、防疫人員的攻擊羞辱 無助防疫

民進黨今天下午開視訊中常會，據了解，黨主席蔡英文在會上指示，黨公職要做「國民溝通者」，一方面盡快反映民意，另方面向民眾說明解釋政府對疫情的做法，可以理解到民眾不安，甚至有不同意見，作為執政者要全部承擔，全力讓人民回到正常生活。

據轉述，蔡英文強調攻擊醫護人員或對防疫人員的言語羞辱，都無助於防疫，她相信台灣人民良善，這時候更是團結的時期。

黨秘書長林錫耀說，疫情有三個挑戰，第一是疫情控制、第二是疫苗施打最後是紓困，疫苗部分外購有不確定因素，不是操之在己，操之在己的是國產疫苗，最近對國產疫苗的抹黑攻擊，甚至說到炒股，也積極解釋說明，第一時間黨部也清查黨公職、縣市首長財產申報，都經得起檢驗。

立法院民進黨團總召柯建銘則說，第三會期已結束，在疫情之下仍通過56個法案，接下來就是紓困條例的預算審查，下周一會有談話會，緊接著朝野協商，下午就能進行正式會議，院長周二報告，周三、四、五付委，希望趕在6月18日三讀。

柯建銘說，臨時會上還有外國攬才條例、軍公教退休等修法，需要三讀，另一個重要的是司法院送來程序特別法，因疫情關係沒法開庭的問題，要用特別法處理。

行政院政務委員黃致達則表示，這波水情問題因梅雨得到舒緩，希望能化解旱象，另外行政院周四會通過紓困，在記者會上說明擴大發放的對象。