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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

連江縣長兒特權插隊打疫苗？ 陳時中：符合資格都可打

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君許政榆謝承恩／台北即時報導
陳時中表示，同島一命，同樣生活在這個地方，符合資格都可以打，沒有地域別。記者謝承恩／攝影
陳時中表示，同島一命，同樣生活在這個地方，符合資格都可以打，沒有地域別。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，全台各縣市也都在積極爭取疫苗，疫苗瞬間成為國人關注的焦點，繼先前爆出國民黨前立委黃昭順遭質疑插隊打疫苗，近日又有民眾爆料，連江縣縣長劉增應就讀大學的兒子日前也接受疫苗施打，遭疑「有特權」。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，同島一命，同樣生活在這個地方，符合資格都可以打，沒有地域別。

對於外界質疑連江縣長的兒子以特權插隊打疫苗，陳時中表示，「連江縣的兒子我不知道」，疫苗是國家的全民資產，根據類別來施打，但不會有地域的分別。每個地區去打自己區域內的人，同樣生活在這個地方，具有資格的可以在當地打，不用回到戶籍地或居住地。

據了解，因為馬祖地區分配到的疫苗相當有限，據悉前後僅有約700劑，在大家都打不到疫苗的情況下，劉增應縣長的兒子近期施打疫苗，立即引起島內民眾的熱議；記者打電話向劉增應致電查證，劉都未接電話，僅委由縣府發言人統一發言。

連江縣政府則證實，劉縣長的兒子在5月19日確實有注射AZ疫苗，但這是依據中央疫情指揮中心4月29日公告，自5月3日起開放第一類至第三類同住者、以及所有醫師機構工作人員接受疫苗注射；縣長為疫情中心指揮官，且本身為醫師，常親自率醫療人員前往防疫第一線，本人及其同住者確實均為該公告適用對象。

AZ疫苗 疫情 劉增應

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