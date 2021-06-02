國民黨挺離島防疫 募集4000個快篩劑供3離島使用

澎湖、金門、連江等離島三縣公告入境旅客接受新冠肺炎抗原快篩，遭中央流行疫情指揮中心撤銷公告。國民黨力挺離島執政縣市，主席江啟臣指示秘書長李乾龍統籌募集快篩劑，今天下午到貨4000份，將儘速分發三離島縣市政府運用。

國民黨表示，立法院周一通過防疫紓困振興條例修正案附帶決議，要求前往離島各航空站與港口均設快篩站全面篩檢，附帶決議清楚要求「全面快篩」，但指揮中心公布的作法卻僅針對「有症狀或過去14天有症狀者」進行快篩。根本是打假球、欺騙人民的作法，國民黨嚴正抗議蔡政府藐視國會、藐視台灣人命。

李乾龍也指出，離島醫療量能不若台灣本島，必須採取高強度的全面快篩作法，阻絕感染者進入，避免造成離島醫療癱瘓。國民黨全力支持離島縣市防疫，並積極支援相關防疫物質，支援三縣政府持續保護離島民眾的健康。

接下來，國民黨預計將採購4萬個醫療護目鏡、11萬個防護面罩，1萬2000件防護衣及1萬3000劑快篩劑，全力支援縣市政府做好防疫工作，希望各界也能踴躍提供防疫物資，共同努力讓台灣儘早度過疫情難關。