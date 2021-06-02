朱立倫：3+11會議記錄不能被「校正回歸」 要盡速查辦

國民黨前主席朱立倫表示，3+11政策是造成本土疫情大爆發的破口，政府公開透明、誠實面對是全民的要求，包括目前疫苗進口的所有決策都要接受監督，政府必須負責，會議記錄絕對不能被「校正回歸」。他要求有關機關應儘速查辦，揭露這部官場現形記，讓真相大白。

朱立倫表示，今天又暴增了549例確診，中央流行疫情指揮中心前2天宣稱的比較平穩的疫情，頓時又讓大家失望與擔憂。

朱立倫指出，3+11政策造成華航與諾富特事件，是外界認為是造成本土疫情大爆發的破口，目前這波染疫人數已經超過8000人，死亡人數更達到137人，這項備受爭議的決策當然應受監督；但是，放寬規定的關鍵會議記錄竟然也能「憑空消失」？

朱立倫說，政府公開透明，誠實面對是全民的要求，包括目前疫苗進口的所有決策都要接受監督，政府必須負責，會議記錄絕對不能被「校正回歸」了。