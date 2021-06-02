3+11沒會議記錄 江啟臣：若有行政疏失要賠償確診死者

國民黨主席江啟臣下午在中常會表示，新冠肺炎疫情爆發以來，已經超過百例不幸死亡，確診案例更超過7000例。政府的指揮體系已經明顯出現疏漏，指揮中心至今仍無法清楚解釋3+11決策過程，甚至推稱沒有會議記錄迴避監督。國民黨要求監察、司法單位積極追查真相，如果確定有行政疏失，更應該主動給予不幸死亡的確診個例賠償，因為這是人禍，是人禍就該賠償。

江啟臣表示，上周日國民黨與22縣市已召開第一次「抗疫聯盟」的視訊會議，邀集執政縣市首長或代表、立法院黨團、智庫，針對執政縣市在防疫、紓困政策與中央溝通的問題，進行具體的討論，形成政策建議，作為後續國民黨持續向中央喊話、立法院黨團審查預算、監督施政的重要方向。

江啟臣說，昨天他也與22縣市議會黨團書記長及幹部召開記者會，宣布國民黨針對防疫的三大訴求，期望國際力量聲援台灣，呼籲政府提供人民疫苗，更要與人民一起團結抗疫；同時也發起五項祈福行動，從網路社群的串連，到實體行動的號召，發出台灣需要疫苗的聲音。

江啟臣表示，國民黨募集了4000份快篩試劑，將全數捐贈給離島地方政府，包括澎湖與金馬，協助離島政府維護離島國人的健康，以及醫療體系，未來也會募集更多快篩劑。

江啟臣說，在國民黨團的堅持下，這次的紓困預算，已經提高給予地方政府運用的比例，也爭取到全民免費施打疫苗。疫情指揮中心幾次政策轉變，也終於定調讓企業、民間團體可以購買、捐贈國際認證、安全、有效的新冠肺炎疫苗。

江啟臣說，鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會已正式提出申請購買疫苗，國際佛光總會同樣積極運作疫苗進口程序，今天更樂見慈濟也投入申購國際疫苗的行列。八大工商團體也發出集體聲明，希望政府降低企業輸入疫苗的門檻。他呼籲民進黨正面看待民間的力量，停止無謂的抹黑跟攻擊，更應該考量透過合理的把關，降低輸入門檻，讓民間有參與防疫的機會，補足政府有限的資源。

江啟臣表示，國民黨已成立「疫苗對策委員會」，由秘書長李乾龍負責整合，希望儘速整合內外資源，實現國民黨不計毀譽，為人民爭取疫苗的承諾，透過施打疫苗，讓人民儘速回歸正常生活。

江啟臣表示，指揮中心至今仍無法清楚解釋，當時將航空業從業人員隔離期間，降低為3+11的決策過程，甚至推稱沒有會議記錄，迴避外界監督。國民黨要求監察、司法單位，積極追查真相，不但要求決策者負起責任，如果確定有行政疏失，更應該主動給予不幸死亡的確診個例賠償，因為這是人禍，是人禍就該賠償。也只有這樣，才能真正避免重蹈覆徹，建立制度。

江啟臣說，國民黨更要提醒蔡總統，歐美國家已經逐漸解封，歐盟更是積極訂立疫苗護照，解封國境，如果無法及時取得足夠的疫苗，完成公衛覆蓋率，台灣可能會從防疫模範生，變成防疫孤島。此時此刻，儘速取得足夠的國際認證的疫苗，才是人民真正關心的重點。