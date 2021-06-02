陳玉珍衝疾管署怒撕立院附帶決議 「陳時中不要呼攏」

立院周一通過防疫紓困振興條例修正案附帶決議，離島航站、港口設置全面快篩，但疫情指揮中心昨深夜發函撤銷相關公告。金門縣立委陳玉珍今赴疾管署，當面向衛福部長陳時中表達離島鄉親不滿，喊話陳時中「不要呼攏我們離島居民」，隨後怒撕立院通過的附帶決議，轉身進入疾管署。

周一通過的附帶決議，要求前往離島各航空站與港口均設快篩站全面篩檢，但中央流行疫情指揮中心卻僅針對有症狀或過去14天有症狀者進行快篩，甚至在昨天撤銷離島三縣入境民眾全面篩檢公告。

陳玉珍今天下午1時30分赴疾管署，當面向陳時中表達離島鄉親不滿，她表示，周一立法院附帶決議，通過入境離島全面篩檢，現五個機場篩檢站已經成立，有效阻擋無症狀者入境；如今指揮中心將立法院附帶決議「陽奉陰違做半套」，請不要呼嚨離島居民。

離島全面快篩遭撤銷，行政院長蘇貞昌稱避免「國中有國」。陳玉珍反擊，金門人無法自由帶牛肉、豬肉雞蛋入境台灣，得到農委會主委陳吉仲回復「防疫需求」，難道不是國中有國嗎，難道金門人不如台灣豬？