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新冠疫苗全面開打！指揮中心：每周至少完成100萬劑 預約方法出爐

批防疫戰術不斷校正 藍委：這樣的時鐘還能用嗎？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自賴士葆臉書
圖／取自賴士葆臉書

疫情延燒，國民黨立委賴士葆今天在臉書表示，防疫視同作戰，一個指揮官常常犯戰略戰術的錯誤，說謊被抓包推給口誤，不斷地校正。「一個時鐘需要每天不斷校正，無法指出正確的時間，這樣的時鐘還能用嗎？」

賴士葆指出，外媒分析擊潰台灣防疫防線的兩大關鍵，一是欠缺大規模篩檢機制，二是官僚文化永遠不能逆時中。這段期間，諸多分析批評並無改變台灣的官員的僚氣，即便疫情已蔓延到社區，也沒有使握有權力的人謙卑誠實的面對病毒、面對民意。

他質疑，主政者不只掩耳不聽各界的呼籲、懇求、跪求等諸多建言，繼續用網軍來出征批評的輿論，民眾再三被壓抑的情緒總有一天會找到宣洩的出口。

賴士葆指出，從5月21日到現在，校正回歸確診數占總確診數的3成以上，校正回歸就是蓋牌，指揮中心說是掀牌，現在又回收校正回歸，不再公布校正回歸的數字，校正回歸的數字被束諸雲端高閣，就是道地的蓋牌，因為不再掀開了，這是以己之矛、攻己之盾，公然地操弄實際的確診數字，一再愚弄台灣人的智商。

賴士葆說，郭台銘要捐5百萬劑德國BNT疫苗，國人莫不引頸期盼，政府設下諸多的門檻阻撓，昨天指揮中心李秉穎說那些疫苗快要過期，被打臉後趕快校正回歸為「誤會一場」。

他提到，BNT疫苗原本得到台灣的緊急授權使用，後來陳時中又校正為「記錯了」，被質疑為何把台灣的緊急授權拿掉，衞福部又創造「滾動調整」的新名詞。重大的政策可以川劇變臉般朝令夕改，踐踏的就是政府的公信力。

而3+11的決策造成防疫的破口，賴士葆質疑，陳時中沒有負起政治責任下台，甚至大言不慚地不斷甩鍋，最後被抓包才被迫校正回歸承認，3+11是他負責的。這麼重要的決策會議紀錄卻被消失了，推給沒有會議記錄就是等於打臉民主法治，承認政府像山寨版的治理一樣馬虎隨便。

校正回歸 賴士葆 疫苗

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