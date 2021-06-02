批炒股非政治口水 民眾黨：是時機敏感

中央應分清優先順序，地方亦應冷靜抗疫。民進黨立委痛批台北市市長柯文哲日前「高端股票跌停，總統就出面」等發言是無端指控，但民眾黨立委及台北市議員強調，執政黨有隱匿消息的黑歷史，且在100多人染疫死亡時，蔡英文並未發表談話，卻在高端公司跌停時出面，「時機太敏感」，且國產疫苗開發絕絕目前的最優先事項。

民進黨立委羅致政在民進黨立院黨團記者會強調，股票市場有自己的機制存在，柯文哲的發言是無端指控，但可以理解「地方首長對於防疫感到焦慮」的情緒，但民眾需要的是冷靜、沈著，且落實防疫的市長，「任何政治口水與無端指控都是沒有意義的」，也希望地方記者會不要總是把砲口對著中央，應做好防疫工作。

國產非近期計畫

但民眾黨立委賴香伶回應指出，中央流行疫情指揮中心在5月28日與聯亞、高端公司簽約時，並未主動公布，連國會、在野黨詢問也不回應，且此時一再呼籲希望民眾相信總統家族、親信沒有購買相關股票也毫無意義，總統應將關注點放在新冠肺炎防疫上，更

不該用間接方式抹黑在野黨。

對於蔡英文發表談話的時機，民眾黨台北市議員林國成則強調，蔡英文的行動與表現的時機引發質疑，「早不出來、晚不出來，為什麼這時候出面？不要對聽不進去的話就說是政治口水」，且支持國產疫苗應是「長遠計畫」，而非近期計畫。

另一方面，林國成認為，近日的直播觀看人數顯見，民眾已經漸漸不看中央流行疫情指揮中心直播，而是等待台北市的疫情訊息，護理師公會理事長陳玉鳳也痛批指揮中心「騙人」，民間對中央疫情指揮中心的信任已明顯降低。

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