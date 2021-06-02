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張亞中今遞疫苗採購公文 質問陳時中「人性在哪裡？」

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
張亞中今日遞交採購大陸疫苗公文。記者謝承恩／攝影
張亞中今日遞交採購大陸疫苗公文。記者謝承恩／攝影

孫文學校總校長張亞中有意捐助共1000萬劑疫苗，但僅憑一紙來自廣東的藥品公司承諾書備受質疑，衛福部長陳時中昨也反映未收到相關公文。對此，張亞中今天下午1點親自赴疾管署送交採購中國大陸疫苗公文，並質問陳時中「你的人性在哪裡？這樣子下去還像個人嗎？只要你願意點頭疫苗就進得來。」

張亞中今天向媒體展示公文表示，很多人願意做善事，期盼當局不要用這種態度面對善心人士，只要政府一點頭，500萬劑ＢＮＴ疫苗直接從德國送來台灣，另外500萬劑從大陸送過來，只要蔡英文總統、陳時中一點頭，相信很快就會送來台北。

他指出，救命如救火，政府以蒼生為念，老百姓的性命重要，之前引進萊豬變成萊豬黨，現在換成疫苗卻成了「高端黨」，推推拉拉為了什麼？現在陳時中只要願意接受，原廠證明文件跟疫苗效期一定給，而現在性命重要還是行政程序重要？政府不該阻擋救命藥。

張亞中轉述，前衛生署署長楊志良曾對他說，「你的疫苗要通過很難。」因此張今天要質問政府，股價重要還疫苗重要？

他也呼籲，就算台獨人士打疫苗也不會變統派，這根本是兩件事情，希望大家討論疫苗捐贈能少一點政治，所有人都可以接受疫苗，由中央政府統一調配，台灣全權應用，即便解讀統戰自己也沒話講。

張亞中表示，台灣最可貴是自由社會，現各國有各種疫苗、不同選擇，包含嬌生BNT、國藥，「廣州幸福嘉信商貿有限公司」是廣州最大進出口公司，與上海復興、國藥很好，「我就是仲介者、捐款者，就這麼簡單」。

孫文學校日前取得廣東省最大的藥品進出口公司「廣州幸福嘉信商貿有限公司」承諾書，張亞中表示，該公司已備妥德國BNT疫苗及中國國藥疫苗各500萬劑，在我政府同意後，即可立刻空運來台。

新冠疫苗

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