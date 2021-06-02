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蘇貞昌、徐國勇同聲譴責醫護暴力 全力支持警方執法

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
雙和醫院醫療副院長程毅君表示，傷勢最重的護理師至少要復健6個月，再觀察後續是否需要其他治療。圖／翻攝udnTV
雙和醫院醫療副院長程毅君表示，傷勢最重的護理師至少要復健6個月，再觀察後續是否需要其他治療。圖／翻攝udnTV

雙和醫院日前發生一起病患持刀砍傷3名護理師的案件，引發社會譁然。內政部長徐國勇今嚴正譴責民眾攻擊醫護人員的行為，表示防疫視同作戰，絕不容許使用暴力妨害防疫工作。若發生警消醫護人員因公務遭受民眾攻擊，徐國勇通令警方一律依法嚴辦。他呼籲民眾支持警消醫護人員，全力防堵疫情擴散。

徐國勇今天轉達行政院蘇院長也對此感到憤怒跟關心，並對醫護人員表達敬意，蘇揆並指示要給警消第一線人員最好的照顧，從各個福利給他們最好的環境；若警消有任何受傷，都要給他們最好的照顧，以安心維護社會治安， 讓疫情平穩度過。

徐國勇指出，全國進入三級警戒，警消醫護等第一線防疫人員，暴露在高風險環境裡，全力防堵疫情擴散，令人感佩。他提醒防疫人員注意自身的健康狀況，做好各項防護作業，同時呼籲確診民眾要誠實告知足跡，阻絕疫情擴散。

徐國勇說，他業已責成警政署及消防署，若遇有警消人員因公務遭受攻擊受傷，應依從優、從快、從寬的原則予以協助。

新冠肺炎 COVID-19

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