蘇貞昌、徐國勇同聲譴責醫護暴力 全力支持警方執法
雙和醫院日前發生一起病患持刀砍傷3名護理師的案件，引發社會譁然。內政部長徐國勇今嚴正譴責民眾攻擊醫護人員的行為，表示防疫視同作戰，絕不容許使用暴力妨害防疫工作。若發生警消醫護人員因公務遭受民眾攻擊，徐國勇通令警方一律依法嚴辦。他呼籲民眾支持警消醫護人員，全力防堵疫情擴散。
徐國勇今天轉達行政院蘇院長也對此感到憤怒跟關心，並對醫護人員表達敬意，蘇揆並指示要給警消第一線人員最好的照顧，從各個福利給他們最好的環境；若警消有任何受傷，都要給他們最好的照顧，以安心維護社會治安， 讓疫情平穩度過。
徐國勇指出，全國進入三級警戒，警消醫護等第一線防疫人員，暴露在高風險環境裡，全力防堵疫情擴散，令人感佩。他提醒防疫人員注意自身的健康狀況，做好各項防護作業，同時呼籲確診民眾要誠實告知足跡，阻絕疫情擴散。
徐國勇說，他業已責成警政署及消防署，若遇有警消人員因公務遭受攻擊受傷，應依從優、從快、從寬的原則予以協助。
疫情快報
▪【專題】還要等多久？採購3千萬劑已88萬劑抵台 看疫苗到貨進度表
▪【今日疫情懶人卡】土城養護中心80歲長者確診 34住民快篩20人呈陽性
▪【整理包】疫情波及17間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言