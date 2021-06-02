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政府要八大行庫接手高端股票？鄭麗文：才不相信沒鬼

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
研發國產疫苗中的高端疫苗連日跌停，但昨天卻傳出八大行庫買超近7000萬接股，國民黨團書記長鄭麗文今質疑，蔡英文總統在高端疫苗股價跌停時，就出來開記者會，現在八大公股行庫一起進場買高端，「說沒有鬼我才不相信」。記者周志豪／攝影
研發國產疫苗中的高端疫苗連日跌停，但昨天卻傳出八大行庫買超近7000萬接股，國民黨團書記長鄭麗文今質疑，蔡英文總統在高端疫苗股價跌停時，就出來開記者會，現在八大公股行庫一起進場買高端，「說沒有鬼我才不相信」。記者周志豪／攝影

研發國產疫苗中的高端疫苗連日跌停，但昨天卻傳出八大行庫買超近7000萬接股，國民黨團書記長鄭麗文今質疑，蔡英文總統在高端疫苗股價跌停時，就出來開記者會，現在八大公股行庫一起進場買高端，「說沒有鬼我才不相信」。

國民黨團總召費鴻泰也說，昨天高端疫苗跌停，八大官股行庫除彰銀外，其餘七大行庫違背常理都去接高端，結果今天又跌停，昨天的投資不就打水漂？沒有人下指導棋？

鄭麗文表示，之前外傳民進黨人士到處宣傳買高端疫苗股票，等到400元的時候就賣出，之後果然一路漲，現在過了400元就開始反轉下跌，這時候八大行庫進場接單，難道是要救來不及脫單的人？

鄭麗文表示，高端疫苗股票這兩天跌停板，換來蔡英文總統高度關切，蔡還出來開記者會，昨天八大行庫進場買高端，「說沒有鬼我才不相信」；國難當頭，因疫情死亡人數激增，醫護瀕臨崩潰，總統與部長每天想炒股票跟護盤？

鄭麗文批評，老百姓現在在乎人命與病床數，但蔡英文總統在乎的數字跟老百姓不一樣，念茲在茲的只有股價。

高端疫苗 鄭麗文 蔡英文

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