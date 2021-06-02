不誠實、能力不足 藍黨團批評陳時中成防疫最大絆腳石

本土疫情大爆發，英國金融時報昨報導直指台灣浪費時機，未做大規模篩檢，無法快速收治大量重症患者，擊潰疫情防線。國民黨團總召費鴻泰上午批評，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不誠實、能力不足、剛愎自用，已不適任。

國民黨團書記長鄭麗文也說，陳時中已成為國內防疫最大的絆腳石，只有搬開，台灣人才有活命機會。

費鴻泰表示，立法院周一要求衛福部須對取消BNT疫苗緊急授權（EUA）提出書面報告，結果回文指出5月3日接到COVEX通知沒辦法拿到BNT才下架，但事實是衛福部2月26日給BNT疫苗EUA後，4月27日就拿下來。

費鴻泰批評，衛福部給立法院報告「一派胡言、胡說八道」，已要求重寫再回覆，作為重要政府官員的陳時中不誠實；民進黨團盼下周立院開臨時會，但國民黨團認為，不誠實的部長不配到國會，不講實話前，慎重考慮是否同意開臨時會。

費鴻泰也質疑，陳時中能力不足，說超前布署，結果是台灣現在缺疫苗、缺病房、缺篩檢能量。

費鴻泰舉例，2月26日行政院長蘇貞昌說第二季前會有2000萬劑疫苗，但現在只有88萬劑；陳時中去年三月說有2萬個病房，現在只有900個，還排不到；陳堅持只用PCR，堅持不用快篩試劑，導致大量篩檢延宕，只好發明「校正回歸」。

費鴻泰也批評，面對錯誤，陳時中卻剛愎自用，聽不進去人家說的話，誰逆時中就會被1450出征，也會離開陳的團隊，現在他團隊旁邊差不多都是馬屁精。

費鴻泰說，陳時中不誠實、能力不足、剛愎自用，在疫情這麼嚴峻的時候，已無法領導政府，陳時中必須下台。