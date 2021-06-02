3+11沒有會議記錄 民眾黨要監察院長陳菊「不要再睡」

機組員檢疫政策放寬為「3+11」，被視為本土疫情爆發最大破口，但衛福部疾管署竟稱決策過程沒有沒有紀錄。立法院民眾黨團今舉行記者會批評，沒有做成會議記錄、沒有列管事項，難道不算瀆職？「監察院長陳菊不要再睡，盡速啟動調查，發揮監察院實質功能。」

民眾黨團總召邱臣遠指出，指揮官陳時中日前在國會稱決策會議是副指揮官陳宗彥主持，後來被打臉才改口是自己，公然說謊又藐視國會，讓指揮中心公信力大打折扣，「陳時中應該要公開向人民道歉」。

邱臣遠表示，根據行政院文書處理手冊第伍章「文書核擬」相關規定，單位較多之機關，應定期舉行會報，並將決定作成紀錄，指揮中心不只違反相關規定，更有違一般大眾基本認知，「難道沒有違反《刑法》瀆職罪中第130條的廢弛職務嗎？」民眾黨團將於今天遞交陳情書至監察院，要求盡速啟動調查。

民眾黨立委賴香伶則呼籲，身為防疫指揮官，若要放寬檢疫政策，應公布相關會議資料、專家意見，讓大家監督決策過程，而不是只用情感喊話說「會負責」，另也希望有吹哨者可以站出來說明，讓大眾了解真相。

監察院今天上午也發新聞稿表示，監察委員浦忠成及蘇麗瓊已申請自動調查，監察委員指出，國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？確有深入調查之必要。

對此賴香伶表示，「監察院終究有腦袋清醒的監察委員」，蘇麗瓊曾任衛福部次長 ，肯定心痛又心疼基層同仁，肯定她能夠站出來啟動調查，希望可以在各個面向給國人清楚交代，民眾黨團還是會於今天將陳情書送至監察院。