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監察院調查「3+11」決策 立法院民進黨團：尊重權利

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
監察委員浦忠成、蘇麗瓊將徹查3+11決策過程。圖／本報系資料照
監察委員浦忠成、蘇麗瓊將徹查3+11決策過程。圖／本報系資料照

疾管署日前指出，國籍航空機組員防疫健康管控措施多次滾動修訂，是經疫情指揮中心跨組討論，但未作成會議紀錄。監察委員浦忠成、蘇麗瓊今天表示，相關決策過程疑似未見完備，為究明實情，已申請自動調查。對此，立法院民進黨團表示，尊重監察院權利。

立法院民進黨團今天開線上記者會，有媒體問到監察院調查決策過程，書記長羅致政指出，機組人員健康管控機制調整，各國都是滾動式調整，隨著疫情變化 ，最早是去年所謂3加11沒有採陰或不採陰、改為7採陰7天自主管理 ，後來又改成5採陰加上9天自主健康管理，今年四月又改成3採陰加11天自主管理。

「可看到去年的3+11政策與今年不同，今年的是加強版」，羅致政說，尊重指揮中心和專家小組建議，一定有防疫、飛安需求和防疫角度評估，尊重不同看法，但這次不論華航、諾富特的執行面上出了很大問題，漏洞要檢討。

羅致政說，同樣制度在別的航空都沒問題，同樣制度在新加坡、美國等其他國家也未必出現問題，執行面上華航和諾富特也要負最大責任，反對黨若有質疑，也可在下周臨時會就這問題來交換意見討論。

另外疫苗問題也備受關切，羅致政說，國際社會對疫苗取得很競爭，歐盟已要提告AZ這家公司，因訂購三億劑疫苗只來三千萬劑，第一季希望提供九千萬劑，現在只提供三千萬劑，凸顯國際疫苗生產速度、供應延宕很嚴重，取得非常困難。

為什麼疫苗不能清楚透明公開哪個階段進來？羅致政說，大家都在搶疫苗，歐盟提告理由是訂貨這麼多，AZ疫苗卻先提供疫情相對沒這麼嚴重國家，所以台灣這方面非常辛苦，必須等到這個疫苗上了飛機離開地面，才敢對外公布，因為任何時候都會被攔腰、攔路打劫搶走，捷足先登拿到就是跟國際在競爭，還有政治因素干擾取得疫苗，所以很多事情，只能做不能事先公開說。

AZ疫苗 羅致政 疫情

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