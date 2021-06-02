柯文哲嗆蔡英文股票下降才露臉 綠委：不要砲口對中央
台北市長柯文哲昨嗆蔡總統，新冠肺炎已死亡超過一百人，也沒有看過蔡總統出來開記者會，但昨天高端股票一跌停。今天高端股票又跌停，蔡英文是否出面備受關注，民進黨立委羅致政指出，柯文哲說股票下降總統才會露臉，根本是無端指控，「大家同島一命，不要每天記者會都砲口對中央」。
高端疫苗今日開盤後再度跌停，這也是日前接獲政府訂購500萬劑新冠肺炎疫苗預購訂單後，連續第三根跌停板。立法院民進黨團今天開線上記者會，針對柯文哲嗆蔡英文問題做出回應。
羅致政指出，柯文哲是無端的指控，股票上下有他的市場機制存在，可以理解首長的焦慮，但人民希望看到冷靜沈著實事做防疫工作的市長，任何口水或無端的指控都是沒有必要的。
羅致政說，指揮中心不會開任何記者會批評任何地方政府，大家同島一命，不要每天記者會砲口對著中央，該做的防疫還是要做，一起來對抗疫情，病毒才是共同敵人，砲口向防疫中心甚至第一線的醫護人員，都沒必要，都是干擾疫情處理。
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