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立法院民進黨團：假訊息兩周查獲197件 警方移送76人

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團開記者會。圖／取自民進黨團直播畫面
民進黨立法院黨團開記者會。圖／取自民進黨團直播畫面

疫情升溫，假訊息在網路上瘋傳，民進黨團幹事長劉世芳表示，防疫期間，假訊息傳遞非常得多，內政部統計光是5月15到5月31日這段期間大量升高到197件，警政署已移送47件76人，請關心公共事務的朋友，不要隨便亂傳假訊息，造成恐慌。

民進黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副書記長黃世杰和莊敬程等人今開「同島一命，防疫不鬆懈」記者會，針對假訊息、疫苗和紓困等面向討論。

劉世芳強調，這段期間在網路和公眾媒體傳假訊息，法源是根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治條例」的14條，處3年以下或300萬元以下罰金，很希望關心疫情的朋友不要隨便亂傳假訊息，尤其還有跨縣市傳播。

莊敬程指出，在疫情期間透過民眾恐慌心理 ，傳遞假訊息的行為十分不可取，予以譴責，包括今天在line上瘋傳台中市太原路有醫院要被徵收芳倉醫院或是在網路上販售快篩試劑等，很多假訊息無法分辨，務必去求證，不要惡意亂傳，一起團結度過這次疫情。

劉世芳說，很多假訊息來自境外IP，分化分散全國上下全力對抗防疫政策，這其中也有來自中國大陸滲透，再次呼籲一下，不要亂傳謠言。

假訊息 疫情 劉世芳

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