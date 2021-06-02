快訊

情緒失控打爆屋玻璃！仁愛醫院確診病患今早擅離醫院 正協尋中

又一新冠確診病患暴力鬧醫院！他失眠砸毀急診室玻璃

離島全面篩檢縮水 陳玉珍下午衝指揮中心當面詢問陳時中

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立院周一通過防疫紓困振興條例修正案附帶決議，要求前往離島各航空站與港口均設快篩站全面篩檢，但中央流行疫情指揮中心卻僅針對有症狀或過去14天有症狀者進行快篩。國民黨團副書記長陳玉珍今批評，漠視立院通過的附帶決議。

陳玉珍下午1時30分也將至疫情指揮中心，當面向陳時中表達離島鄉親不滿，詢問陳時中對離島全面篩檢要求，在執行面打折原因。

陳玉珍呼籲，陳時中不要再玩文字遊戲，金門只想要守住「零確診」，金門也只針對入境旅客進行全面篩檢，請給金門人一條活路。

陳玉珍表示，立法院通過的附帶決議清楚要求「全面快篩」，也就是每一個旅客都要篩檢，為何到了陳時中這，卻變成僅針對有症狀者進行快篩，無症狀者不必快篩？陳能夠保證台灣沒有「無症狀的感染者」？

陳玉珍批評，陳時中每天大內宣津津樂道的不就是「邊境管制做有成」？如今桃園機場邊境管制因華航機組員檢疫鬆綁形成防疫破口，難道金門不能嚴守邊境？非等到跟連江、澎湖一樣都出現確診案例才不是「（確診）國中有（零確診）國」？

陳玉珍說，據中央流行疫情指揮中心統計，60歲以上的感染者佔3分之1多，而金門縣內65歲以上老人超過2萬人，若萬一金門因入境旅客帶來確診個案，在島內形成社區感染，這麼多老人家需要照護下，請問陳時中擔得起責任？

陳玉珍 金門 陳時中

延伸閱讀

【即時短評】3+11沒紀錄 活脫官場現形記？

朱學恒送疾管署4花籃表達抗議 陳時中籲做正規事

清專責病房「壓縮其他患者」陳時中：避免院內感染爆發

鴻海申請採購疫苗送件 陳時中：資料多檢視中

相關新聞

立法院民進黨團：假訊息兩周查獲197件 警方移送76人

疫情升溫，假訊息在網路上瘋傳，民進黨團幹事長劉世芳表示，防疫期間，假訊息傳遞非常得多，內政部統計光是5月15到5月31日...

離島全面篩檢縮水 陳玉珍下午衝指揮中心當面詢問陳時中

立院周一通過防疫紓困振興條例修正案附帶決議，要求前往離島各航空站與港口均設快篩站全面篩檢，但中央流行疫情指揮中心卻僅針對...

高端疫苗連三天跌停公股銀行卻買超破億 檢察官：代表政府力挺

高端疫苗今日開盤後再度跌停，這也是日前接獲政府訂購500萬劑新冠肺炎疫苗預購訂單後，連續第三根跌停板；原本高端股價維持在...

疫情後最新民調 侯友宜穩居10大政治領袖第一

疫情襲台，近日疫苗之亂，引發蔡政府執政危機。根據「ETtoday新聞雲」最新民調指出，新北市長侯友宜在31個政治人物中被...

蔡英文稱政務人員沒有炒股問題 檢察官：鄉民可從這方向查

蔡英文總統前天透過直播針對防疫工作與疫苗進度發表談話表示，相關財產申報資料都是公開透明，大家可以去查證，政府也做了內部清...

3+11到底有沒有會議紀錄？監委立案徹查

監察委員浦忠成、蘇麗瓊今天表示，近來爆發新冠肺炎本土疫情，輿論認為因中央流行疫情指揮中心將國籍航空機組員返國檢疫措施，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。