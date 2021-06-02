離島全面篩檢縮水 陳玉珍下午衝指揮中心當面詢問陳時中

立院周一通過防疫紓困振興條例修正案附帶決議，要求前往離島各航空站與港口均設快篩站全面篩檢，但中央流行疫情指揮中心卻僅針對有症狀或過去14天有症狀者進行快篩。國民黨團副書記長陳玉珍今批評，漠視立院通過的附帶決議。

陳玉珍下午1時30分也將至疫情指揮中心，當面向陳時中表達離島鄉親不滿，詢問陳時中對離島全面篩檢要求，在執行面打折原因。

陳玉珍呼籲，陳時中不要再玩文字遊戲，金門只想要守住「零確診」，金門也只針對入境旅客進行全面篩檢，請給金門人一條活路。

陳玉珍表示，立法院通過的附帶決議清楚要求「全面快篩」，也就是每一個旅客都要篩檢，為何到了陳時中這，卻變成僅針對有症狀者進行快篩，無症狀者不必快篩？陳能夠保證台灣沒有「無症狀的感染者」？

陳玉珍批評，陳時中每天大內宣津津樂道的不就是「邊境管制做有成」？如今桃園機場邊境管制因華航機組員檢疫鬆綁形成防疫破口，難道金門不能嚴守邊境？非等到跟連江、澎湖一樣都出現確診案例才不是「（確診）國中有（零確診）國」？

陳玉珍說，據中央流行疫情指揮中心統計，60歲以上的感染者佔3分之1多，而金門縣內65歲以上老人超過2萬人，若萬一金門因入境旅客帶來確診個案，在島內形成社區感染，這麼多老人家需要照護下，請問陳時中擔得起責任？