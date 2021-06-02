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疫情後最新民調 侯友宜穩居10大政治領袖第一

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／ETtoday提供
圖／ETtoday提供

疫情襲台，近日疫苗之亂，引發蔡政府執政危機。根據「ETtoday新聞雲」最新民調指出，新北市長侯友宜在31個政治人物中被看好度穩居第1，高達79.1%，民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；台北市長柯文哲排名第2；副總統賴清德排名第3；鴻海創辦人郭台銘排名第4；立委蔣萬安排名第5。

第6到第10名依次為，國民黨前主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、衛福部長陳時中。

民調顯示，和3月調查結果相比，侯友宜維持高看好度續居第一名；柯文哲憑藉醫生專業，在此次疫情中抗疫表現突出，獲民眾看好，排名從第6名上升到第2名；郭台銘則因近日提出申請進口500萬劑BNT疫苗，首次進入榜內就一舉衝到第4名；賴清德及蔣萬安都小幅下滑一名，分列第3名與第5名。

此外，朱立倫看好度提升，從第8名上升至第6名，為藍營人士入榜的第3名；首度進入榜內的還有盧秀燕，除多次針對中火發電廠增設等議題與中央對抗外，面對社區感染擴散，迅速指揮展開積極抗疫，獲人氣與看好度，為10大中唯一的女性政治人物。

受部桃群聚感染與華航諾富特事件的影響，鄭文燦由前次的第3名下滑至第8名；陳其邁由第7名下滑至第9名；同樣受疫情影響，前次第5名的陳時中，因華航機師檢疫期限放寬成「3+11」導致出現防疫破口，指揮部署遭受質疑，加上疫苗採購爭議，排名下滑至第10名。

此次民調由「ETtoday新聞雲」民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於5月30日至6月1日進行；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1520份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.51%。

民調 侯友宜

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