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3+11到底有沒有會議紀錄？監委立案徹查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員浦忠成、蘇麗瓊將徹查3+11決策過程。圖／本報系資料照
監察委員浦忠成、蘇麗瓊將徹查3+11決策過程。圖／本報系資料照

監察委員浦忠成、蘇麗瓊今天表示，近來爆發新冠肺炎本土疫情，輿論認為因中央流行疫情指揮中心將國籍航空機組員返國檢疫措施，由「5+9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）調整為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）所致，相關決策過程疑似未見完備；為究明實情，已申請自動調查。

二位監委表示，我國過去1年防疫有成，新冠肺炎在本土僅有零星案例，然國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？確有深入調查之必要。

疾管署日前指出，國籍航空機組員防疫健康管控措施多次滾動修訂，是經疫情指揮中心跨組討論，未作成會議紀錄；6月12日後未接種疫苗的機組員，返台檢疫措施將調嚴為5天居家檢疫（採檢陰性）+9天加強版自主健康管理。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，根據陳時中於5月29日記者會所言，「回去翻資料發現，陳宗彥確實未到場」，間接證實有這份會議紀錄；但疾管署回覆卻稱沒有會議紀錄，質疑陳時中說謊，疾管署也跟著說謊，根本是助紂為虐。

疫情 新冠肺炎 居家檢疫

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