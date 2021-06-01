快訊

稱郭台銘的疫苗「快過期了」遭轟 李秉穎晚間改口了

朱學恒送喪花給疾管署 台教會譴責：盼名嘴自我克制

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

名嘴朱學恒今天在衛福部疾管署大門擺放治喪花籃酸政府，台灣教授學會今晚發聲明譴責，聲明指出，在此全民抗疫的國難之時，此等惡行不但破壞團結、侮辱公署，更傷害了第一線抗疫人員的感情，尤其令人憤慨。

台教會表示，嚴厲譴責朱學恒，並呼籲各界給予中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、指揮中心同仁與所有抗疫醫護，最大的支持與敬意。

台教會表示，疫情爆發以來，台灣在陳時中與指揮中心的努力下，維持了長時間的正常生活。雖然迎來變種病毒的新一波挑戰，但從近日的確診數據來看，疫情稍有趨緩，但境外勢力的「以疫謀統」及國內有心者的造謠人禍，反而變本加厲。

台教會表示，「同島一命，禍福與共」，衷心期盼政府與人民繼續團結抗疫，占據公共媒體資源的名嘴及政治人物能自我克制、收斂政治口水。切勿在此抗疫之關鍵時刻，甘為分裂社會、製造混亂的全民公敵。

疫情 朱學恒 陳時中

延伸閱讀

朱學恒送喪禮花籃到指揮中心 民進黨：抹煞第一線努力

朱學恒送花籃惹議 網友推特挺指揮中心去晦氣

朱學恆送花籃嗆疾管署！立委、婦女聯盟冒雨贈花打氣

朱學恒送喪禮花盆給疾管署 王定宇：倒楣的是全體國人

相關新聞

朱學恒送喪花給疾管署 台教會譴責：盼名嘴自我克制

名嘴朱學恒今天在衛福部疾管署大門擺放治喪花籃酸政府，台灣教授學會今晚發聲明譴責，聲明指出，在此全民抗疫的國難之時，此等惡...

朱學恒送喪禮花籃到指揮中心 民進黨：抹煞第一線努力

民進黨發言人簡舒培今天表示，今天看到網路名嘴朱學恆送四盆「喪禮」花籃到中央疫情指揮中心，此行為抹煞了疫情指揮中心、第一線...

前友邦索羅門挺台省長來台就醫 外交部：純屬醫療需求

索羅門群島媒體報導，索國馬萊塔（Malaita）省省長蘇達尼（Daniel Suidani）來台就醫，外交部發言人歐江安...

反擊馬辦 總統府：2009的蔡英文跟今日蔡總統立場一致

對於民進黨的疫苗政策，馬英九基金會今天質疑，2009年時任民進黨主席的蔡英文總統，曾喊話要求馬政府「排除採購法的障礙，盡...

確診者砍傷護理師 賴清德：拜託給醫護多點溫暖和鼓勵

新北市雙和醫院昨天發生一起砍人事件，一名62歲洪姓男子因新冠肺炎確診被安排住在負壓隔離病房，竟揮刀造成三名護理師手部、腹...

呼籲指揮中心重組 呂秀蓮提10點質疑

前副總統呂秀蓮最近呼籲中央流行疫情指揮中心應該重組，她今天在臉書上提出十點疑問，她表示，美國在台協會（AIT）處長酈英傑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。