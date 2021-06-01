朱學恒送喪花給疾管署 台教會譴責：盼名嘴自我克制
名嘴朱學恒今天在衛福部疾管署大門擺放治喪花籃酸政府，台灣教授學會今晚發聲明譴責，聲明指出，在此全民抗疫的國難之時，此等惡行不但破壞團結、侮辱公署，更傷害了第一線抗疫人員的感情，尤其令人憤慨。
台教會表示，嚴厲譴責朱學恒，並呼籲各界給予中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、指揮中心同仁與所有抗疫醫護，最大的支持與敬意。
台教會表示，疫情爆發以來，台灣在陳時中與指揮中心的努力下，維持了長時間的正常生活。雖然迎來變種病毒的新一波挑戰，但從近日的確診數據來看，疫情稍有趨緩，但境外勢力的「以疫謀統」及國內有心者的造謠人禍，反而變本加厲。
台教會表示，「同島一命，禍福與共」，衷心期盼政府與人民繼續團結抗疫，占據公共媒體資源的名嘴及政治人物能自我克制、收斂政治口水。切勿在此抗疫之關鍵時刻，甘為分裂社會、製造混亂的全民公敵。
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