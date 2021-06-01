一再澄清沒人炒股 蔡總統越描越黑？

蔡總統從未前往醫院關心醫療人員與確診者，也沒有為上百名染疫死亡者開過記者會，但對國產高端疫苗受到炒股質疑，她就急著開記者會喊話並2度澄清？引起台北市長柯文哲怒嗆。特別是蔡總統在31日的緊急記者會談話中似乎對行政部門的干預，並對檢調單位下指導棋，使網民不禁嘲諷她的發言應「反向解讀」。

發表談話為那樁？

針對近日外界對官員可能涉入高端等疫苗股炒股的質疑，總統蔡英文在31日晚間召開緊急記者會澄清說，政務人員「財產申報資料都是公開透明」、「沒有炒股問題」、「歡迎提出證據，一定會依法嚴查」，並於1日晚間再度發稿，重申相同論述。

柯文哲1日下午開砲，「到底要保護本島生技產業，還是保護國家人民生命？」他也要求政府要把政策價值講清楚，並考慮國家需要，而非2家疫苗業者最大利益，「要把本國人民生命放在2家生技產業利益之上！」

擔保「官員沒有炒股」

中廣董事長趙少康則質疑，在這麼短的時間內，蔡政府如何能徹查出相關立委及其親友是否擁有高端股票？炒股的人會承認嗎？對此，專欄作家陳朝平也強調，「貪婪成性的官員豈會不知道找人頭代購？還會乖乖地申報財產？」批評總統的發言太急著下結論，反而像是指導棋，這樣檢調單位還敢查嗎？

台大政治系教授彭錦鵬也指出，就憲政體制而言，蔡英文只能做政策指示，要求相關單位徹查到底，否則檢調機關將不敢全力撤查；因為萬一查出問題，很可能因此戳破總統的「謊話」。

網民嘲諷「反向解讀」

有網友則羅列6項蔡英文31日談話的重點表示「要反向解讀」，包括：該談話其實代表著國外疫苗採購進度不理想、中央果然未能協助民間爭取疫苗、炒股議題顯示政府公信力下降、目前的疫苗施打系統讓民眾無所是從，以及中央、地方之間存在嫌隙等，凡此均引起熱烈討論。

似乎蔡英文兩次發言非但沒能緩和情勢，反而火上加油。中山大學政研所教授廖達琪曾強調，總統的職責是要「統合群眾」，不應該有特別的政黨立場。但總統兩番言論觸犯行政中立的底線，將個人與政黨立場帶入原應超然的總統談話中，恐成為了國家分裂的導火線。

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