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前友邦索羅門挺台省長來台就醫 外交部：純屬醫療需求

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
太平洋國家索羅門群島2019年與台灣斷交，改與北京建交。圖為2019年中共總書記習近平(右)會見索羅門群島總理。新華社
太平洋國家索羅門群島2019年與台灣斷交，改與北京建交。圖為2019年中共總書記習近平(右)會見索羅門群島總理。新華社

索羅門群島媒體報導，索國馬萊塔（Malaita）省省長蘇達尼（Daniel Suidani）來台就醫，外交部發言人歐江安今天證實，蘇達尼於5月26日抵台，目前正依據我國防疫規定進行14天的檢疫隔離，將在完成檢疫程序後在台進行醫療診治。

索國媒體Solomon Business Magazine （SBM Online）5月28日報導，蘇達尼過去五個月來感到身體不適，當地醫生建議他到海外進行頭部斷層掃描，因為索羅門沒有相關設備；馬萊塔省政府的臉書貼文指出，蘇達尼現在人在台北，台灣是世界上醫療最先進的地方之一，蘇達尼和家人非常感謝在朋友們努力下能到台灣就醫，感謝台灣的人道援助。

對於蘇達尼到台灣就醫，中國駐索羅門大使館日前發表聲明重申「一中原則」，表示反對邦交國官員和台灣有任何形式的官方接觸，中國已向索羅門表達關切，希望相關議題依照一中原則處理。

歐江安表示，蘇達尼自去年身體不適就醫，經索國醫院初步診斷，必須接受更精密診察才能確認病因，蘇達尼的團隊曾多方評估各種就醫方案，並報准索羅門中央政府申請海外轉診。基於對台灣優良醫療品質的信任，蘇達尼省長主動向我國表達希望能夠來台灣接受診療。

歐江安表示，外交部樂見蘇達尼對我國醫療服務品質的肯定。考量蘇達尼是堅定支持台灣的長期友人，且經專業評估，蘇達尼確有緊急醫療需求，基於人道考量及綜合評估，我國政府同意蘇達尼來台灣就醫。

歐江安表示，蘇達尼此次來台是純屬醫療需求，並無其他目的，外交部特此說明。

SBM Online報導指出，索國過去和台灣維持36年的邦誼，2019年外交轉向和中國大陸建交，但馬萊塔拒絕承認中國大陸。

索羅門 外交部

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