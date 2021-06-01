反擊馬辦 總統府：2009的蔡英文跟今日蔡總統立場一致

對於民進黨的疫苗政策，馬英九基金會今天質疑，2009年時任民進黨主席的蔡英文總統，曾喊話要求馬政府「排除採購法的障礙，盡速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感的安全存量」，且當時蔡也提醒馬政府為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，應先行向國際市場採購疫苗，「應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起幫疫苗品質護航」，這番話適用現在的蔡總統。

總統府今天回應，2009年對抗H1N1疫情期間，當年尚未擔任總統的民進黨主席蔡英文曾指出幾項防疫重點，包括成立中央防疫指揮中心、中央與地方聯合作戰、疫情透明化、盡量到國際市場收購疫苗等做法。實際上，從去年疫情爆發以來，政府各部門都採取這些防疫作為，2009年的蔡英文跟現在的蔡總統立場一致。

總統府發言人張惇涵表示，以外購疫苗來說，政府去年9月和COVAX簽約、10月和阿斯特捷利康（AZ）簽約，今年2月又和莫德納（Moderna）完成簽約。總共外購約2000萬劑疫苗，包括蔡總統在內，政府各部門每天緊盯、催促進度，期望外購疫苗能夠如期交貨，儘速施打。「尤其疫情緊張之際，我們都希望這2000萬劑外購疫苗，能夠早一天出貨、早一天抵達，這樣一來，國人朋友才能夠早一天施打，早一天安心。」

張惇涵說，近期許多熱心的宗教團體、企業、民間組織，甚至是地方政府，也幫忙尋找國外的疫苗供給，包括蔡總統、行政院長蘇貞昌及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都公開表達感謝，並明確表示政府會積極協助，並且成立窗口，政府與民間共同努力，爭取到更多的疫苗。並要確保疫苗的安全、有效、合法，如質如期供應所需，沒有刁難的問題。

張惇涵指出，國際疫情仍然險峻，導致國際疫苗市場供需狀況緊張，國產疫苗確實是不需受制於人的國家戰略優先項目。對於國產疫苗，政府的立場很清楚，任何疫苗的研發製造過程都必須依照嚴謹的科學程序，安全、有效是最重要的條件，政府一定會依照國際科學標準、嚴格把關。

張惇涵表示，反倒是去年也有多名在野黨立委曾提案或主張，應該鼓勵支持國產疫苗研發，對照近日相關立場，昨是今非的言論令人遺憾；對於近日在野黨跟部分人士不斷炒作炒股等議題，總統府立場很清楚，相關的財產申報資料都是公開透明，所有人都可以去查證。

張惇涵表示，政府當然必須受到監督，任何有建設性的建議，政府都會盡全力做到更好、責無旁貸；但政治口水無助於防疫，尤其在疫情緊張的此時此刻，過度的政治操作和過度的言行舉止，都令人感到非常遺憾。