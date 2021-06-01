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確診者砍傷護理師 賴清德：拜託給醫護多點溫暖和鼓勵
新北市雙和醫院昨天發生一起砍人事件，一名62歲洪姓男子因新冠肺炎確診被安排住在負壓隔離病房，竟揮刀造成三名護理師手部、腹部及背部受傷。副總統賴清德今天表示，前線醫療人員壓力巨大，懇請社會各界體諒，也拜託大家給醫護同仁多一點溫暖和鼓勵，不要讓彼此成為敵人。
賴清德今天在個人臉書指出，吞下壓力、辛苦與疲倦，依循繁複的標準作業流程，一次又一次穿上厚重的防護裝備。這是疫情期間，前線醫療人員的抗疫日常。
賴清德說，昨新北雙和醫院，有患者持刀砍傷醫護，造成一人氣胸、一人腹部受傷，更有一名年輕的護理師，韌帶及神經都被砍斷，未來工作及生活都可能受到影響，聽到這樣的消息，萬般不捨；世界醫師會（WMA）日內瓦宣言說：「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務。」前線醫療人員壓力巨大，懇請社會各界體諒，也拜託大家給醫護同仁多一點溫暖和鼓勵，不要讓彼此成為敵人。
賴清德說，這兩天的資料顯示，疫情未再大幅擴散，但仍無法太過樂觀及鬆懈。他謝謝醫護人員用生命拯救生命，相信黑暗過後，終會迎來光明。
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