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WHA昨閉幕 外交部：國際社會挺台參與強勁力道前所未見

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
世界衛生組織（WHO）連續第五年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）。新華社
世界衛生組織（WHO）連續第五年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）。新華社

外交部今天表示，第74屆「世界衛生大會」（WHA）於今年5月31日閉幕，在新冠肺炎疫情肆虐全球超過一年的嚴峻情勢下，國際社會更深刻體認全球防疫合作廣納各方參與的必要性、急迫性及正當性，並以前所未見的強勁力道支持我國參與WHA，我國14個友邦以世界衛生組織（WHO）會員國身分透過提案、致函、執言或在全會及總務委員會為我案辯論等多元方式強力促請WHO邀請台灣參與WHA，理念相近國家在WHA為我國強力發聲。外交部對友邦及友好國家的行政機關、立法部門、跨國議會組織及各界國際友人的力挺表示誠摯感謝。

外交部表示，今年美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞及馬爾他騎士團均明確聲援台灣，德國、法國、紐西蘭、捷克及立陶宛也大力呼籲WHO及全球公衛體系廣納各方參與的必要性，我方推案訴求在WHA場域外也同樣獲得空前強勁的國際奧援，超過40個國家及歐盟行政部門以多元方式表示支持。

外交部表示，多國政府高層公開發言給予我國支持，包括日本首相菅義偉、內閣官房長官加藤勝信及外相茂木敏充、加拿大總理小杜魯道（Justin Trudeau）及外長賈諾（Marc Garneau）、瑞典總理Stefan Löfven、比利時副總理兼外長薇梅絲（Sophie Wilmes）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）等。

外交部表示，代表民意的全球立法部門今年以多元創意作法力挺我國，至今已有全球超過100個國家、超過3千人次國會議員展現具體助我行動，聲勢與支持力道前所未見，包括丹麥國會、法國參議院等國會及地方議會通過支持台灣參與WHA的友我決議或聲明，其中丹麥、法國及斯洛伐克皆為首見，深具意義。

外交部表示，當今各國仍面臨新冠肺炎疫情威脅、疫苗供給及疫後復甦的嚴峻挑戰，全球防疫合作更不能遺漏任何人。外交部呼籲WHO聆聽國際社會發出的強大正義之聲，儘速接納台灣以觀察員身分參與WHA，並讓台灣完整參與WHO所有會議、機制及活動，以確保全球公衛完整及防疫體系沒有漏洞。

外交部 WHA WHO

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