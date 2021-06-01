曝唐鳳早上見小英 府發言人：疫情快又急 但事急更要穩

國內新冠肺炎疫情嚴峻，民眾對無法施打疫苗感到焦慮。總統府發言人張惇涵今天在臉書表示，這段時間，包括蔡英文總統和政府各部門，每天都在緊盯、緊催我國下訂的2000萬劑疫苗，大家都希望能夠早一天來、早一天打、早一天安心。

張惇涵說，除了催促疫苗要儘速到貨，疫苗施打的系統也要確實到位，讓後續疫苗接種能夠有秩序、有效率進行；更重要的是要降低群聚風險。今天早上，政務委員唐鳳向蔡總統報告進度，也就系統的優化交換意見。這套系統會是大家熟悉且方便使用的系統，讓大家自己選擇在什麼時候、什麼地點施打疫苗。目前正在測試當中，測試完成、疫苗到位，就能夠迅速上線使用。

張惇涵說，在5月13日的國安高層會議上，蔡總統就特別指示，指揮中心要做好規畫，讓國人朋友能夠預約登記。唐鳳不只讓簡訊實聯制在短時間內上路，也同步設計疫苗施打預約系統的規畫。

張惇涵說，「我們都知道，採購的疫苗只要還沒到貨，還沒開始大規模施打，大家都會很心急。這波疫情來的又快又急，沒有人不急，但事急更要穩。」

張惇涵說，從第一線的醫護和防疫人員，從中央到地方，很多人無時不刻都在努力，也很感謝民間企業和團體的熱心付出。每個人在各自的崗位上努力，中央地方不分朝野，政府民間共同努力，全國人民團結一心。「小小的台灣，要分裂很快，要團結，也可以很快。還是那句話，我們的敵人只有一個，就是病毒，不是彼此。對立、仇恨、訕笑，都無法戰勝疫情；只有保持冷靜、相信專業、團結一致，穩住，我們才能贏，才能戰勝病毒。」