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核二廠2號機持續異常 今晚將加大降載幅度查修

台大醫生指「郭台銘的疫苗快過期了」 劉宥彤4點聲明駁斥

黃子哲：與其圍蔣救陳 不如圍堵疫情

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自黃子哲臉書
圖／取自黃子哲臉書

民進黨立委王定宇、鄭運鵬、以及市議員梁文傑等人，今抨擊國民黨對國產疫苗立場反覆，並點名立委蔣萬安昨是今非。國民黨文傳會副主委黃子哲反擊，這種指控簡直荒謬可笑，在台灣幾乎沒有人反對「國產」疫苗，外界質疑的是未進入第三期實驗的疫苗，是否安全有效。把兩者刻意混為一談，就是民進黨典型的轉移焦點及魚目混珠的認知作戰。

黃子哲在臉書指出，去年6月蔣萬安和前立委陳宜民共同舉辦的記者會，蔣萬安認為，政府應該給予國產疫苗公司更大的獎勵或誘因來研發新冠肺炎疫苗。他也援引國外例子，建議第二期3000人的實驗人數，可以適度降低，以加快疫苗生產速度。

黃子哲說，不只蔣萬安，前疾管局長蘇益仁也認為，各國為了加速國內疫苗發展，臨床試驗受試人數皆放寬執行，我國第二期臨床試驗人數可以減少。而食藥署署長吳秀梅當時甚至同意第二期臨床試驗3000名受試者，將下修至1000多人。

他表示。只不過後來指揮中心的政策，還是維持原狀，以擴大第二期試驗人數(3000人)，完成後跳過第三期實驗，就直接給予緊急使用授權(EUA)。如此作法，與輝瑞BNT、莫德納、AZ疫苗等，均在提出第三期數萬人實驗的期中報告後，才取得各國的EUA，是不一樣的。連台大感染科醫師、國產高端疫苗主持人謝思民都對該做法提出質疑，他也不解為何衛福部在國產疫苗二期解盲尚未成功，就急著下單1000萬劑。

黃子哲說，蔣萬安雖然挺國產疫苗，也曾建議降低第二期的實驗人數，但從來沒有支持國產疫苗可以完全跳過三期實驗就取得EUA。支持對外採購疫苗，與支持通過一定安全有效實驗的疫苗，這個立場既沒矛盾，也沒衝突。這就如同國民黨不反美（甚至是親美），也沒反美豬，反對的只是萊豬。

黃子哲說，台灣疫情嚴峻，但迄今只有87萬劑疫苗到貨，可說嚴重不足，這難道不是民進黨政府的無心、無能、與無法無天所造成?人命關天，民進黨與其政治操作「圍蔣救陳(時中)」，不如趕緊取得疫苗來圍堵疫情。

AZ疫苗 蔣萬安 黃子哲

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