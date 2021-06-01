朱學恒送喪禮花盆給疾管署 王定宇：倒楣的是全體國人

名嘴朱學恒今天上午送4盆喪禮花藍給衛福部疾管署（CDC），並批「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，民進黨立委王定宇說，這些單位是負責全國防疫安全和人民健康，這些人員也在過去至今的一年五個月，日夜忙碌的努力守護著台灣，送喪事花圈是在詛咒什麼呢？

王定宇說，怎麼會送「喪禮花圈」給「疾管署」和「疫情指揮中心」呢？「觸誰的霉頭？防疫指揮中心被觸霉頭，倒楣的不就是全體國人！」。

王定宇說，不同的意見、不同的政治立場、甚至需要聲量賺錢都無可厚非，但是應該有其他的做法，在台灣人的生活文化中，送喪事花圈是非常觸霉頭且不厚道的，錯了，就道歉收回吧。

朱學恒上午在臉書指出，坦白說送這個花其實很心酸，這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼的。

朱學恒說，她只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥，同時裡面正在開記者會呢，不過你現在去可能看不到啦，因為警察不讓擺，之後就被拿去丟掉了。總之還是感謝大家贊助啦，希望執政黨有一天會醒來。