謝志偉批張小燕製造仇恨 孫大千：你有什麼臉批評？

資深藝人張小燕在臉書在臉書轉發圖片，上面寫著「別再刁難，趕快給疫苗」，結果遭我駐德國代表謝志偉批評為台灣製造仇恨。前立委孫大千在臉書反嗆，長久以來一直在為台灣製造仇恨的人不就是謝志偉嗎？每天活在過去歷史的悲情中，不斷地撕裂台灣社會的人，還有什麼臉來批評張小燕？

孫大千表示，政府原本是否有刻意刁難宗教團體和企業領袖的疫苗捐贈，台灣人民都不是瞎子，大家都看在眼裡。否則總統府為什麼要公開呼籲行政部門應該要全力協助？不就是因為民怨沸騰，勢不可擋嗎？

孫大千指出，謝志偉身為駐德代表，應該公開向國人說明，在政府採購德國BNT疫苗過程當中有沒有出一份力。還是謝志偉和吳釗燮及蕭美琴一樣，原本都是全力在協助友邦取得疫苗，從來沒有考慮到對他恩重如山的台灣。如果連企業領袖都可以買得到德國原廠的BNT疫苗，那麼身為駐德代表的謝志偉，難道不會想找一個地洞鑽下去，無言面對江東父老嗎？

孫大千說，比起張小燕轉發一張梗圖，館長的批評恐怕更為直接和火爆吧？謝志偉只敢去霸凌一向溫和善良的張小燕，如果真的這麼有種，為什麼不敢去單挑館長？謝志偉只不過是一個柿子挑軟的吃的政客。