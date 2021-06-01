名嘴送告別式花籃至疫情中心 蘇貞昌：咒努力工作的人

針對有名嘴送告別式的花籃到疫情指揮中心，行政院長蘇貞昌今在臉書上表示，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人並不符合多數台灣人的善良與厚道；此時應團結一致對抗病毒，而不是把彼此當仇敵詛咒。

蘇貞昌今上午在臉書發文表示，他上午主持完行政院擴大防疫會議，會後得知有名嘴送告別式的花籃到指揮中心，認為這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人並不符合多數台灣人的善良與厚道。

他說，這一年來整個防疫國家隊，從第一線醫護到指揮中心的員工，攜手幫國家守住一整年，也在經濟團隊的共同努力下，讓台灣維持高度經濟成長、讓股市上萬點天數持續史上最久、更讓台灣民眾享受世界其他主要國家無法想像的一整年輕鬆生活。

蘇貞昌表示，他多次到指揮中心，看到中央流行疫情指揮官陳時中帶領員工每天從早上的防疫工作開始，到中午的全國記者會，一直忙到深夜，都還在分析疫調資料、做小組討論。陳時中以辦公室為家，常常只能在椅子上稍作休息，沙發上還睡出一個頭型，可以想像防疫團隊多麼辛苦。

他說，現在變種病毒襲擊全球，本土疫情再起，台灣應該團結一致對抗病毒，而不是爭功諉過，甚至把彼此當作仇敵詛咒。台灣最可貴的民主自由，是建立在互相關懷、理性討論、不斷修正，一起提出解決問題的方法，才能讓台灣一次又一次度過難關。

蘇貞昌表示，比起其他國家的疫情肆虐，現在的台灣已經更有能力、更有資源來對抗病毒，在全民努力下這幾天疫情稍見穩定、醫療資源的配置逐漸有秩序、疫苗的採購和研發也順利進行。

他說，這時候希望國人以理性和團結來對抗疫情，讓全世界再次看到台灣人可貴情操和韌性。