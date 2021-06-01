3+11決策沒會議紀錄 高虹安：監察院應調查是否毀屍滅跡

機組員檢疫措施放寬為「3+11」，被視為本土疫情爆發的破口，不料衛福部疾管署昨回應，檢疫規定調整，經指揮中心內部跨組及專家討論「未作成會議紀錄」。民眾黨立委高虹安今表示，就連學校開班會都有會議紀錄，如此重大決策變更竟沒有，「監察院應該調查是否有毀屍滅跡的可能性」。

高虹安指出，立委們追了那麼多天的「3+11」決策會議紀錄，終於等到疾管署第一次書面回函，但竟然說未做成會議記錄，令人匪夷所思，這樣的決策過程叫人民如何接受。

高虹安表示，昨天很多網友就批評，就連社區管委會開會、學校開班會都要有會議記錄，防疫指揮中心的重大決策變更過程，先是陳時中反反覆覆的說法，後來竟又說沒有會議記錄，「監察院應該調查是否有毀屍滅跡的可能性，很多疑點需要釐清。」

民眾黨團總召邱臣遠今也表示，沒有會議記錄可以發公文，有記錄至少有會議簽到，但這麼重大的決策，沒有做成會議記錄、沒有列管事項，「難道不算瀆職？監察院還不啟動調查？」

邱臣遠說，國人在乎的，並非是7+7、5+9還是3+11，而是衛福部必須清楚交代專家會議成員有誰？提供了什麼樣的專業意見？依據是什麼？政策實施後的配套措施是什麼？否則今天就算回到7+7，在管制鬆散、專業意見不足的情況底下，難保還會出現下一個疫情破口。