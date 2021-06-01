韓國瑜的青年局長擁高端股票 綠委：羨慕有這個眼光

高雄市前青年局長林鼎超被網紅「小商人」在臉書揭露，財產申報時有9.6萬股高端疫苗股票，被台灣基進狠酸為「少年股神」。民進黨立委許智傑今也表示，國民黨一根手指頭指別人，其他三根手指指自己，「難道國民黨韓家軍也在炒股嗎？」蔡英文總統已經澄清沒有高端股票，「我倒羨慕林鼎超有這個眼光，也希望國民黨不要再抹黑國產疫苗了。」

對於被爆料擁有高額高端股票，林鼎超昨晚回應，在踏入政治圈前，一直在金融、財經相關領域，投資是他的專業，秉持專業進行股票買賣並無不法，早在107年尚未有疫情前就購入，「我不是印度神童能預知未來、也不是國師唐綺陽能預知國運，請號稱網紅、實則綠營側翼的政治髒水不要隨便亂潑。」

另針對國產疫苗疑慮，蔡總統及行政院長蘇貞昌未來是否應多出來跟民眾報告？許智傑今也表示，國民黨不要再抹黑國產疫苗了，相信政府一定會做好安全的把關，陳時中也說過，總統副總統可能會帶頭打國產疫苗，請大家要有信心，政府安排施打的疫苗，全民不要挑選，趕快依序施打，不要被惡意的抹黑謠言所誤導。