批張小燕求疫苗 謝志偉：政府多差讓你們用仇恨對待？

資深藝人張小燕昨天在臉書轉發一張圖片，上面寫別再刁難，趕快給疫苗。我駐德國代表謝志偉今天表示，張小燕的圖片是給政府製造壓力還是為台灣製造仇恨？「台灣人的命也是命」說得好可惜晚了幾十年，「政府到底有多差，能讓你們用這種再怎麼包裝也遮不住的仇恨來對待？」

謝志偉今天在臉書上表示，在確診人數暴增後死亡人數進入三位數的情況下，出現「疫苗不足」的恐慌，這是很人性的反應。責備，責駡、或藉此批鬥廣義的執政者，包括他作為台灣駐德代表，只要不是污衊，捏造也在人性範圍內。

謝志偉說，但張小燕那張圖卡的措詞用語，他質疑是在給政府製造壓力還是在為台灣製造仇恨？是在珍惜台灣人的命？還是在珍惜難得的機會？「台灣人的命也是命？」說得好，可惜晚了幾十年。

謝志偉說，當年有很多人在大陸竄躲共匪，本來逃無棲身之處最後來到台灣，結果很多台灣人反而死無葬身之地，他的父親當年和他們一樣從大陸來台灣後才得以安身立命。

謝志偉說，是「台灣於我，恩重如山」，不是「政府於我，恩重如山」。不能因為仇恨這個政府，而置台灣於死地，「至於這個政府到底有多差，能讓你們用這種再怎麼包裝也遮不住的仇恨來對待？」