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北市疫苗打得比高雄慢？黃珊珊說原因：到底要比什麼

國產疫苗信心不足湧逃命潮？高端今日開盤再度跌停

【即時快評】國產疫苗研發難預期 政府該和他們綁一起

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

國內疫情發燒，全民渴望打了疫苗可以保命、生活及早恢復正軌，外界質疑政府執意把「發展國產疫苗」和民眾亟需打疫苗救命之急綁在一起，且還計算在預計接種疫苗的額度內。這樣「想當然耳」重押國產疫苗的思考，無異是要全民一起參與豪賭；執政者有沒有想過，萬一國產疫苗最後試驗失敗，國人的命就不必救了嗎？

依蔡英文總統談話，國人要到8月底才能累積1千萬支疫苗到位，這其中還包括國產疫苗。姑且不論這樣的劑量遠遠不及台灣至少需要打3千萬劑疫苗，才可以達到群體免疫，兩家國產疫苗至今的試驗進度也連二期都還未解盲，未來發展難測。政府卻就這樣將其計算在可供國人接種的數量內，豈不太過草率和一廂情願？

若是政府執意放行尚不成熟的國產疫苗上市，最後也決定民眾不得挑選疫苗廠牌施打，在民眾不願意被趕著鴨子上架「以命試劑」下，接種的數字又會打折，政府想要藉由全民接種疫苗，以達到群體免疫的防疫政策還有何意義？

事實上，當蔡總統宣布要到8月底才能陸續累積1千萬支疫苗時，幾乎等於承認政府根本無法在國際上取得更多疫苗。但無論是政府政策錯誤、啟動速度太慢，抑或即便有中共的阻擾，現在追究已於事無補；國人要盡快打到疫苗，以及進一步達到群體免疫，就必須要爭取更多有別於政府管道之外的疫苗。

此時包括鴻海、佛光山所屬的國際佛光會、慈濟、張亞中等民間單位若是可以買得到疫苗，不僅是出於他們的善心，更顯得是何其珍貴，政府豈有設下重重阻礙之理。基於救命急如星火，政府此時應該趕緊綁在一起的，應該是鴻海、佛光山等民間組織，而不是尚在發展中、未來仍不可預測的國產疫苗公司。

疫苗 佛光山 發燒

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