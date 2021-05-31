高端、莫德納系出同門？他指不同技術產製 效力須檢測

台北市前市長郝龍斌今在臉書表示，他絕對同意發展國產疫苗的必要性與迫切性，但在二期臨床試驗尚未完成的階段，指揮中心就與廠商簽約，並釋出「各國都是在三期完成前核准緊急授權使用（ENU）」，以及國產高端疫苗與莫德納疫苗為「系出同門」的「孿生兄弟」等混淆視聽的說法，只會讓人民失去對國產疫苗的信心，而懷疑國產疫苗的效果，讓人覺得政府只顧護航疫苗，罔顧人命關天。

郝龍斌質疑，中央流行疫情指揮中心陳時中沒交代清楚的是，這些歐美疫苗通過緊急授權使用，是根據進行中的三期臨床實驗結果授權上市。莫德納疫苗是根據進行中三期臨床試驗的30400受試者的結果；輝瑞/BNT疫苗是根據進行三期臨床試驗的44000受試者的結果；嬌生疫苗是根據進行中三期臨床試驗的40000受試者的結果。

郝龍斌指出，高端疫苗與莫德納疫苗雖然都是從美國國家衛生院（NIH）技轉的疫苗（所謂系出同門），「但兩種疫苗是由不同技術原理產製」。莫德納是mRNA（信使核醣核酸）疫苗，高端係重組蛋白次單位（sub-unit）疫苗。疫苗的技術原理、產生抗體的免疫機制都不完全相同，其效力、副作用都需分別檢測，所謂「孿生疫苗」的說法失去意義，更有混淆視聽之嫌。