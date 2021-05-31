呂秀蓮喊話蔡英文：每個人都要見閻王 很替妳難過

前副總統呂秀蓮日前發表聲明批評中央流行疫情指揮中心，未對抗疫所需作相關部署，以致疫情爆發，荒腔走板。她今天在政論節目中又再度開砲，怒批指揮中心失能又失信，「拜託不要再失德」，並向蔡英文總統喊話，每個人都要去見閻羅王，「現在疫情這麼嚴重，很替妳難過」。

呂秀蓮於今晚「少康戰情室」節目中指出，指揮中心指揮官在前兩天立法院中公然說謊，已經失信，疫情大爆發，證明指揮中心已然失能，其他事情可以慢慢來 但現在要搶時間、搶生命，執政是一時的事，人類的生命不該浪費，希望指揮中心不要再被人講說是個失德的機關。

針對蔡總統今對外回應政府採購國產疫苗一事，呂秀蓮表示，自己日前發表的4個緊急聲明中，就包括應調查疫苗採購有無違法失職之處，現在除了炒股疑慮外，還有一個很弔詭的地方就是龍巖股票上漲，代表民眾都擔心很多人會因疫情過世。

呂秀蓮也說，國產疫苗萬一沒有經過正當程序，打下來不知道會發生什麼禍害，就算沒事，過程中是否會有更惡劣的病毒出來，「我們不能用人民生命作賭注。」

呂秀蓮表示，現在應該要超越黨派共同防疫，「全世界本來把台灣當模範生，不要現在反過來變成看台灣笑話」。她更向蔡英文喊話，若在任期內做好是件功德，「每個人都要去見閻羅王，前面那麼風光，現在疫情這麼嚴重，很替妳難過，有人提出質疑，不要把他當敵人看待。」

呂秀蓮更爆料，今年一月就跟蔡提到防疫，蔡也說「沒問題，會處理好」，先前自己也想跟衛福部長陳時中見面，「但他拒絕見我，答應要打（電話）給我，也都沒打」。她沉重地說，「我會這麼著急，民進黨朋友不要說我不甘寂寞，我是為天下蒼生請命，不要擺官僚、建立新威權，生命只有一次、執政只有幾天，這時候全國要團結。」

呂秀蓮也說，反對「全島一命」的口號，因為這樣忽略離島，「我們是全國一命、全世界一命」；離島也要多關心，因為醫療資源實在太薄弱。