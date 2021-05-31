慈濟透過各管道尋求合法疫苗 「這是要搶時間」
國內新冠肺炎疫情嚴峻，鴻海創辦人郭台銘、佛光山都表態願捐國外採購的疫苗給政府，而慈濟慈善事業基金會今發布新聞稿，表示慈濟透過各種管道、多方尋求洽購合法的疫苗，目前尚在等待具體結果，若無法即時取得疫苗，有其他單位、民間、宗教團體取得原廠疫苗，慈濟願意加碼認捐給台灣民眾使用。
慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，台灣疫情開始嚴重後，慈濟陸續與主動或被動有意願提供疫苗者洽談，所碰到問題與各民間團體、企業、宗教團體面臨採購都遇到相同的挑戰，衛福部對於疫苗品質施打到人民的身上需要承擔，因此對於疫苗來源與品質當然有所規範。只要疫情沒有減緩，慈濟的防疫援助行動不會中止。
顏博文透露，慈濟美國總會與聯合相關組織、其他世界宗教組織及美國政府等都有很好的互動，慈濟也透過各種管道多方尋求洽購合法的疫苗，目前尚在等待具體結果。疫苗採購是與時間賽跑，如果無法即時取得疫苗，我們還有思考備案，若有任何單位、民間、宗教團體取得原廠疫苗，慈濟願意加碼認捐給台灣民眾使用，這是要搶時間。
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