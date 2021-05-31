超前部署在哪裡？江啟臣：總統談話沒重點也不見道歉

針對蔡英文今日談話，國民黨主席江啟臣批評，好不容易總統出面講話，卻沒有談到任何重點。政府高喊「超前部署」超過一年，卻還是發生篩檢量能不足、SOP欠缺、疫情統計落後，與醫療檢疫體系緊繃的問題，也不見總統有任何解釋或道歉。

江啟臣表示，希望蔡總統的表態，能讓這陣子在網路、媒體持續抹黑、詆毀的綠營側翼收手反省，不要再在危難之際內鬥，割裂社會。不過疫情爆發以來，全民念茲在茲的，還是疫苗能抵台的數量與時間，期待釐清自己何時可以打到有效、安全的疫苗，但總統卻沒有談到任何重點。

江啟臣說，在政府高喊超前部署超過一年，為何在實際爆發社區感染時，卻還是有篩檢量能不足、SOP欠缺、疫情統計落後，與醫療檢疫體系緊繃的問題，也不見總統有任何解釋或道歉。

江啟臣感嘆，蔡總統口口聲聲提到「假訊息」的危害，但近來大家目睹的卻是執政黨黨工、黨籍從政者，以及媒體引述的一些「政府高層」，帶頭散播各種關於國際主流疫苗的各種假消息。有謊稱國際大廠疫苗「只通過二期就申請緊急授權」，還做成梗圖傳播；也有無視國產蛋白疫苗跟莫德納mRNA疫苗技術不同，硬要扯兩者「系出同門」。

江啟臣強調，防疫是全民的事，大家共同的敵人是病毒。面對險峻疫情，總統職責在於團結全國人民，共同面對危機。但要做到這點，需要有清楚藍圖、真實資訊、具體作為，以及領導者的決心與承諾，絕對不能只靠文青式的空泛辭藻。