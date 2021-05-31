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線上申請紓困作業 蘇揆：務必簡化操作流程

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／行政院提供
圖／行政院提供

行政院蘇貞昌今下午再次召集相關部會與公股行庫，就紓困作業進行討論。會中表示，此次紓困對象大幅擴增，線上申請作業設計，務必要考量到申請者的數位能力，除了儘量簡化表單內容及操作流程，也要由政府來幫忙大部分的資料檢附和查核工作。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇揆在會中感謝立法院朝野黨團的支持，順利三讀「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，共同為疫情防治、維護國人健康以及扶助受衝擊的企業及個人一起努力，政院會加緊行政作業，以最快速度、最便利的方式進行紓困，同時強化防疫所需物資。

蘇揆在會中一一詢問各部會的發放及申請作業流程等細節，並表示這次紓困對象大幅擴增，可以領到現金補貼的民眾大量增加，對基層民眾而言，紓困金是即時雨，應盡快入帳，讓民眾可以感受到政府的溫暖。

蘇貞昌表示，由於近日疫情仍處高度警戒期間，為避免新增紓困對象因申請紓困作業而群聚，各類紓困案的申請，務必做好線上申請規畫以及運用數位工具來幫忙分散人流、減少接觸。

另外，蘇貞昌提醒，所設計的線上申請作業，務必要考量到申請者的數位能力，除了儘量簡化表單內容及操做流程外，也要由政府來幫忙大部分的資料檢附和查核工作。由於發放時間在即，相關工作還要進一步檢核，明天會再召開一次會議確認。

蘇貞昌 行政院

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